Oltre la soglia | spoiler del 4 dicembre | Emma torna a parlare grazie all' aiuto di Tosca

Spoiler quinto episodio Oltre la soglia : Marica e Tommaso sognano una fuga romantica : Mercoledì 27 novembre è andata in onda la quarta puntata della fiction Mediaset 'Oltre la soglia', in cui la psichiatra Tosca Navarro ha risolto il caso di Diego e di una paziente affetta da allucinazioni. Invece, il prossimo 4 dicembre andrà in onda sempre in prima serata su Canale 5 la penultima puntata della serie televisiva con protagonista il personaggio interpretato dall'attrice Italo americana Gabriella Pession. In questa quinta puntata ...

Ascolti tv - Rai1 vince con Giallini-Gassmann : 'Chi l'ha visto?' batte ancora 'Oltre la soglia' : 3 milioni di telespettatori e il 14% di share per il film 'Se Dio viole', la fiction di Canale 5 non decolla

Oltre la soglia - trama mercoledì 4 dicembre : Marcia e Tommaso fanno perdere le loro tracce : Oltre la soglia ritornerà nuovamente su Canale 5 con la quinta e penultima puntata mercoledì 4 dicembre, in onda in prima serata. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento ci svelano molteplici colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Tosca Navarro (Gabriella Pession). Nel dettaglio, quest'ultima dovrà far fronte all'improvvisa fuga di due pazienti scappati probabilmente a causa del loro amore nato proprio all'interno della ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 novembre 2019. Se Dio Vuole 13% - Oltre la Soglia (8.9%) battuto da Chi l’ha Visto (10.6%). Chiambretti parte dal 5.8% - male la Bignardi (1.3%) : Se Dio Vuole - Alessandro Gassmann e Marco Giallini Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 La Mummia ha catturato l’attenzione di 1.916.000 spettatori (8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Oltre la soglia - quinta puntata : anticipazioni del 4 dicembre : Prosegue su Canale 5 la narrazione delle vicende al centro di Oltre la soglia, la serie medical di Canale 5 che vede Gabriella Pession protagonista nel ruolo di Tosca Navarro. La quinta puntata va in onda mercoledì 4 dicembre alle 21.40. Oltre la soglia: anticipazioni quinta puntata Emma (Giulia Salerno) vive in una casa famiglia da quando purtroppo ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi preoccupano lo staff ...

Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata : Di Muro cerca Tosca - doccia fredda per la dottoressa : anticipazioni Oltre la soglia quinta puntata: la storia di Tosca Navarro vicino alla conclusione Oltre la soglia è arrivato alla quinta puntata e siamo sicuri che il 4 dicembre riserverà parecchie sorprese ai telespettatori di Canale 5. La fiction non sta avendo il successo sperato ma non per questo va ritenuta un prodotto scadente: sappiamo […] L'articolo Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata: Di Muro cerca Tosca, doccia fredda per ...

Oltre la soglia - trama 5ª puntata : Tosca in ansia per la scomparsa di due pazienti : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Oltre la soglia, la serie tv con protagonista Gabriella Pession e Giorgio Marchesi chenon ha incontrato il favore del pubblico nonostante gli attuali temi trattati. La trama della 5ª puntata trasmessa il 4 dicembre su Canale 5 rivela che Tosca Navarro instaurerà un rapporto unico e diretto con Emma mentre contribuirà alla ricerca di Marica e Tommaso, due pazienti fuggiti presumibilmente per una questione ...

Oltre la soglia - penultima puntata : un nuovo pericolo per Gabriella Pession : Anticipazioni Oltre la soglia, quinta puntata del 4 dicembre 2019 Nuovi casi e intrighi d’amore saranno al centro della penultima puntata di Oltre la soglia. Il quinto episodio della fiction con protagonisti Gabriella Pession e Giorgio Marchesi andrà in onda mercoledì 4 dicembre alle 21.25 su Canale5. La dottoressa del reparto di neuropsichiatria, Tosca Navarro, sarà chiamata a valutare il caso di un nuovo paziente e dovrà affrontare la ...

