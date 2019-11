I Simpson | lo showrunner smentisce Danny Elfman su una probabile chiusura

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019) E' bastata una semplice battuta, per scatenare il putiferio intorno alla fine di uno degli show più iconici dei nostri tempi. D'altra parte, se dici che Istanno per chiudere un po' di rumore lo fai: artefice di questo chiasso che si è scatenato nelle ore scorse non una persona qualunque, ma, storico compositore musicale del cartoon, colui a cui si deve il mitico tema che accompagna, da più di trent'anni, le avventure di Homer e famiglia.Intervistato dal sito Joe,ha commentato le voci che circolano da anni su una possibile conclusione del cartone ideato nel 1987 da Matt Groening: "Da quel che ho sentito", ha detto, "la serie sta per finire. Quindi, quelle discussioni termineranno. Non lo so per certo, ma ho sentito che questo sarà il suo ultimo anno".Iquindi finiranno con la 31esima stagione, quella attualmente in onda ogni domenica sera su Fox ...

