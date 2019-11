Cosa succede in Iraq

Un posto al sole - Diego affronta Jacopo : Cosa succede prima del processo : Un posto al sole: Diego è pronto al tutto per tutto per dimostrare la sua innocenza Alla storia più complicata di sempre a Un posto al sole si aggiunge una certezza: Diego è sicuro che Jacopo Leone sia implicato nel tentato omicidio del padre. L’incontro tra i due al Caffè Vulcano ha fatto ricordare a […] L'articolo Un posto al sole, Diego affronta Jacopo: cosa succede prima del processo proviene da Gossip e Tv.

Instagram e Facebook down : «Problemi a feed e messaggi privati» Cosa sta succedendo LA MAPPA : Problemi per Facebook e soprattutto Instagram dalle 15 di oggi: i due social network (entrambi di proprietà della galassia di Mark Zuckerberg) presentano malfunzionamenti....

Instagram e Facebook down : «Feed e messaggi privati non funzionano» Cosa sta succedendo LA MAPPA : Problemi per Facebook e soprattutto Instagram dalle 15 di oggi: i due social network (entrambi di proprietà della galassia di Mark Zuckerberg) presentano malfunzionamenti....

Instagram e Facebook down - problemi sul caricamento del feed : Cosa sta succedendo : Instagram e Facebook down. Subito dopo le 15, ora italiana, sono stati riscontrati dei problemi su Instagram. La popolare applicazione social che consente di caricare e condividere le foto sarebbe...

Fondazioni e partiti : che Cosa succede con l'indagine sulla "cassaforte dei renziani" : Le perquisizioni della Guardia di Finanza a carico di finanziatori della ex Fondazione Open riaccendono lo scontro politico

Napoli : arrivano i Cosa succede in città - il 29 novembre la tribute band di Vasco Rossi : Il nome di Vasco Rossi suscita sempre grande interesse e lo stesso potrebbe succedere tra qualche giorno a San Giuseppe Vesuviano. Al The New Old Pub, infatti, si esibiranno i Csic, acronimo di Cosa succede in città, cover band dedicata al Rocker di Zocca. Concerto in programma venerdì 29 novembre, alle ore 21:30. Si tratta di una delle tribute band più conosciute sul suono Nazionale e non solo. In passato, infatti, i Csic si sono esibiti anche ...

Ida e Riccardo anticipazioni - disastro totale per la coppia : Cosa succede dopo UeD : anticipazioni Ida Platano e Riccardo Guarnieri, disastro a Uomini e Donne per la coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi hanno vissuto forse il loro peggior momento nella storia del proprio percorso a Uomini e Donne, visto che lei è scappata via dal programma di Canale 5 dopo aver messo in evidenza un problema che […] L'articolo Ida e Riccardo anticipazioni, disastro totale per la coppia: cosa succede dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

Terremoto - sciame sismico in provincia di Benevento : Cosa sta succedendo? Cosa devono fare i cittadini? : Da qualche giorno la Rete Sismica Nazionale dell’INGV sta localizzando una sequenza sismica in provincia di Benevento, in un’area ad una decina di chilometri a SUD della città capoluogo al confine con la provincia di Avellino. Dal 21 novembre 2019 sono stati una ventina gli eventi sismici localizzati tra i comuni di Ceppaloni (BN), San Leucio del Sannio (BN) e Apollosa (BN). Alle ore 16:00 di oggi 25 novembre 2019 sul ...

Calcio - Cellino : “Cosa succede con Balotelli? Che è nero - sta lavorando per schiarirsi ma ha tante difficoltà” : Mario Balotelli non sta vivendo di certo il miglior momento della sua carriera. Arrivato al Brescia per cercare di aiutare i lombardi ad ottenere la salvezza è finito presto al centro delle polemiche. Fabio Grosso è approdato sulla panchina alcune settimane, l’attaccante ex Milan e Inter ha finito per discutere con il mister finendo di fatto tra gli esclusi della sfida contro la Roma. Sulla questione è intervenuto anche il presidente ...

“So io Cosa ti succederà”. Paola Caruso - dopo le accuse (pesanti) la reazione di Moreno Merlo (pesante) : Paola Caruso non perde occasione per attaccare l’ex Moreno Merlo. Lo ha fatto anche durante l’ultima puntata di Domenica Live, in quell’occasione la Caruso ha accusato il deejay – con il quale è stata insieme 4 mesi – di averla registrata e ricattata. dopo il presunto ricatto, la Caruso ha persino denunciato Merlo. Ha inltre detto che l’uomo non sarebbe stato con lei per amore, ma solo per farsi conoscere e avere visibilità. Non solo: da quel ...

Una settimana senza cellulare e senza social. Cosa succede alla tua mente e al tuo corpo : Altro che "Trova iPhone" o "localizzazione": l'unica possibilità di essere rintracciati - se vi va di sfiga - è una qualsiasi telecamera pubblica che immortala la reazione del vostro dito medio quando un collega racconta che il capo vi sta cercando disperatamente anche se non è orario di lavoro. Del

Auto Gpl e metano - stop alla circolazione. Cosa sta succedendo : Brutte notizie per chi possiede un'Auto a Gpl o a metano. Potrebbe scattare prossimamente lo stop alla circolazione di questi veicoli. Il motivo lo ha spiegato il capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera, Davide Gariglio, durante la discussione di un'interrogazione su questa tematica. "Sarà necessaria una norma transitoria per permettere agli attuali veicoli Gpl e metano di continuare a circolare: si tratta un parco macchine che è ...

“Momento down”. Paolo Ruffini lo confessa senza vergogna. Inutile nascondere il dolore. Cosa sta succedendo nella vita dell’attore : La bella coppia dello spettacolo è in crisi. Sono belli, giovani e innamorati e tutti credevano che la loro coppia fosse perfetta. Ma non è così. I due stanno attraversando un momento davvero difficile. Di chi stiamo parlando? Di Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. A raccontare che la loro relazione non è tutta rose e fiore è proprio Paolo Ruffini che ha detto a Novella2000: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte ...

Veronica Panarello - Cosa sta succedendo a 48 ore dal momento più difficile della sua vita dopo la morte di Loris : Tutti ricorderanno la terribile vicenda di Veronica Panarello, la mamma di 31 anni arrestata e poi condannata nei primi due gradi di giudizio perché accusata di aver ucciso il figlioletto Lorys Stival. Ora, mancano soltanto due giorni e si metterà la parola fine a questa storia, con l’ultima sentenza della Cassazione. Ed a ‘Fanpage’ l’avvocato della donna originaria di Santa Croce Camerina, Francesco Villardita, ha raccontato lo stato d’animo di ...