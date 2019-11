Taglio netto al costo di alcune tipologie di assorbenti e tamponi | IVA abbassata dal 22

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Tagliata la tampon tax. L’Iva sucompostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di Inter gruppo donne“. Così via twitter il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, commenta la norma inserita nel Dl fiscale. Cominciano a prendere forma le modifiche al decreto fiscale, con il quale si potrebbe segnare anche un primo “importante risultato” nella battaglia sui costi degli: la maggioranza avrebbe raggiunto un’intesa per iniziare ad abbassare l’Iva sui prodotti femminili biodegradabili, che potrebbe ampliarsi anche a tutti quelli per l’igiene bio e, in futuro, magari anche alla generalita’ dei beni eco-compatibili. Dalla riduzione delle sanzioni per chi ...

