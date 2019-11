Milano | sciopero Tpl | linee metro regolari ma fermata M5

Milano - sciopero mezzi pubblici Atm : riapre la linea Lilla della metropolitana. FOTO : Lo sciopero proclamato da Cub Trasporti è iniziato in mattinata ed è durato fino alle 15. Poi riprenderà dalle 18 a fine servizio. La Lilla chiusa e poi riaperta. Regolari le altre tre linee metro. Si registrano ritardi causati dal traffico per tram, autobus e filobus

Milano - sciopero mezzi pubblici Atm : ferma la linea Lilla della metropolitana. FOTO : Lo sciopero proclamato da Cub Trasporti è iniziato in mattinata e dura fino alle 15, poi dalle 18 a fine servizio. La Lilla sospesa gradualmente e poi chiusa. Regolari le altre tre linee di metro. Si registrano ritardi causati dal traffico per tram, autobus e filobus

Milano - settimana da incubo per i pendolari : atteso un doppio sciopero : settimana difficile per i pendolari milanesi e lombardi che dovranno fare i conti, giovedì 28 e venerdì 29 novembre, con un doppio sciopero . Oltre a quello generale di tutte le categorie pubbliche e private, dunque anche del trasporto ferroviario, Milano dovrà infatti fare i conti anche con un'agitazione dei lavoratori Atm. La Confederazione unitaria di base Trasporti ha infatti proclamato per giovedì 28 novembre ...

Oggi è il giorno dello sciopero A Milano i mezzi sono regolari Roma - nidi e metro C chiusi : La prima fascia di agitazione è stata caratterizzata da qualche ritardo: la circolazione sulle linee di superficie è proseguita regolare, con qualche rallentamento per il corteo. Cancellato il 50% dei treni. Preoccupa però la seconda fascia

Milano - grafici editoriali in sciopero : “Contratto scaduto dalla fine del 2015” : Uno sciopero per chiedere migliori condizioni contrattuali. In tutta Italia i grafici editoriali hanno proclamato lo stop dal lavoro e a Milano hanno sfilato da piazza Castello all’Arco della Pace: “Il contratto è scaduto dalla fine del 2015, chiediamo un giusto aumento salariale” hanno rivendicato Slc Cgil e Uilcom Uil . Nel Paese il settore conta 14omila lavoratori, 50mila solo in Lombardia. L'articolo Milano, grafici ...