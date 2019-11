Helena Bonham Carter | “Ho fatto una proposta indecente al principe William”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019) È una delle protagoniste della terza stagione di “The Crown“., amatissima da chi apprezza soprattutto la cinematografia di Tim Burton, vestirà i regali panni dellassa Margaret. Non solo finzione scenica, perché l’attrice ha incontrato davvero i reali. Dai suoi aneddoti, nasce il gossip del giorno. LadiNel corso del talk show “Watch What Happens Live”,conferma che chiese alWilliam se volesse fare da padrino a sua figlia. L’attrice ha ammesso di non essere completamente sobria quando gli hala “”. Gli houna. Chiesi a lui di fare da padrino a mia figlia. Diciamo che non ero proprio sobria, ero un po’ ubriaca. Non così ubriaca da essere molesta, ma comunque abbastanza per evitare di bere ...

