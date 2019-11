Anticipazioni Uomini e donne 28 novembre | la Galgani e altre ' dame' sfilano in pigiama

Anticipazioni Uomini e Donne : Veronica pensa ancora ad Alessandro - caos in studio : Doppio colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre: oltre che della segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso, in studio si è ampiamente parlato della confessione inaspettata che ha fatto Veronica Burchielli. A poche settimane dall'inizio della sua avventura da tronista, la ragazza ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino: dopo avergli detto "no" alla scelta, ora la napoletana chiede di poter avere un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Armando Incarnato smaschera una dama : Uomini e Donne Trono Over: tra Armando e Veronica spunta un’altra donna Nuovi colpi di scena terranno il pubblico di Uomini e Donne con il fiato sospeso oggi pomeriggio. Al centro della puntata del Trono Over di oggi ci sarà Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo sarà al centro dello studio con Veronica e racconterà che, nonostante la loro frequentazione vada avanti da tempo, la conoscenza non avrebbe portato buoni frutti. Veronica ...

Anticipazioni Uomini e donne - Armando : 'Ho vissuto momenti di passione con Valentina' : La registrazione del Trono Over di Uomini e donne effettuata lo scorso 23 novembre è stata a dir poco spumeggiante, grazie all'acceso confronto che si è tenuto in studio tra alcuni dei suoi protagonisti. Oltre ad avere appreso le novità riguardanti Ida Platano e Riccardo Incarnato, il cui rapporto è giunto al termine, l'appuntamento ha concesso ampio spazio ad Armando Incarnato che ha aggiornato il pubblico sulla sua conoscenza con Veronica. Lui ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma e Juan pronti a lasciare il Trono Over? : anticipazioni Uomini e Donne: Juan Luis dà l’esclusiva a Gemma Galgani Gemma Galgani inizierà a sorridere a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata odierna svelano che la dama di Torino farà importanti passi avanti con Juan Luis e la coppia potrebbe presto decidere di lasciare il Trono Over. Oggi a Uomini e Donne il cavaliere partenopeo farà un gesto importante nei confronti della Galgani, si rifiuterà infatti di conoscere cinque ...

Anticipazioni Uomini e donne Over : Juan Luis elimina tutte - Gemma gli dona un cartellone : È un periodo d'oro quello che sta attraversando il Trono Over di Uomini e donne, come ammesso dalla stessa Maria De Filippi in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Gli ascolti dedicati a dame e cavalieri sono costantemente da capogiro, con una media del 25% di share pari a circa tre milioni di telespettatori, dati che farebbero invidia ad un programma in prima serata. Parte del merito di questo successo è di Gemma Galgani che, con la ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Il Regalo di Gemma a Juan Luis! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani fa un bellissimo Regalo a Juan Luis Ciano. Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita definitivamente. Armando Incarnato svela due scoop sconvolgenti su una dama! Anticipazioni Uomini e Donne Over: tra Gemma e Juan Luis le cose vanno benissimo. La dama piemontese gli fa un bellissimo Regalo. Nuovi problemi tra Riccardo ed Ida. I due decidono di lasciarsi! Pochi istanti fa si sono concluse le ...

Anticipazioni Uomini e Donne - 23 novembre : Ida e Riccardo si dicono addio tra le lacrime : Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme: è questa la notizia più interessante che trapela dalla registrazione di Uomini e Donne Over di sabato 23 novembre. Il blog "Il Vicolo delle News" anticipa ai telespettatori che sia la dama che il cavaliere sono arrivati alla conclusione di non essere fatti l'uno per l'altra: lei lamenta lo scarso trasporto fisico del pugliese, lui non riesce a superare i problemi di comunicazione che ci ...