Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 27 novembre 2019)mentre partecipa a un. L’e modello taiwanese, Godfrey Gao, 35 anni, è morto mentre partecipava a un gioco lasciando i suoi fan e tutto il resto del mondo sotto choc. Il giovane stava partecipando a una corsa, quando si è bloccato e ha gridato: «Non riesco a continuare», poco dopo è morto. L’di origini canadesi, protagonista nel ruolo di Magnus Bane,nella popolare serie tv “– Città di Ossa” è collassato a terra mentre durante il gioco fuggiva dai suoi inseguitori. Nelsportivo in onda su Zhejiang Television, i concorrenti sono personaggi famosi, tutte star orientali, divisi in due squadre da 4 persone ciascuna e durante 4 manche e si alternano in ruoli tra inseguitore e runner. Il 35enne era noto in tutto il mondo, anche perché era stato il primo volto asiatico per il marchio Louis Vuitton. Dopo essersi ...

lordgirsa : È notizia di poco fa che sia morto un attore giovane, non di primissimo piano ma che di certo molto rammenteranno:… - Maryeterngif : Shadowhunter, attore muore in diretta in un reality show. Godfrey Gao, 35 anni. - ROTOCALCO CINEMATOGRAFICO & TV - infoitcultura : Shadowhunter, attore muore in diretta in un reality show. Le sue ultime parole: «Non riesco a continuare» -