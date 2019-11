Milano Scatta il piano freddo per le persone in difficoltà

"Escape room" horror in una palazzina abbandonata di Milano : scatta il sequestro : La Procura di Milano , sabato scorso, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni piani di edifici dismessi alla periferia della città adibiti a un gioco horror per un pubblico adulto chiamato “Dentro l’abisso” simile a una sorta di escape-room (in cui i partecipanti devono liberarsi da un labirinto) con anche figuranti. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha ipotizzato la violazione delle norme ...

Diesel e non solo - Scattano i blocchi a Milano e a Torino : Ottobre nero per le vecchie auto, a Milano soprattutto, ma anche nel resto della Lombardia e a Torino, dove per mezzo milione di veicoli inizia la stagione dei divieti. La Regione Lombardia ha di fatto graziato un milione e 300.000 auto tra benzina Euro 0 e Diesel Euro 0,1,2 e 3, consentendo a chi fa pochi chilometri - fino a 9.000 nellarco di dodici mesi - di muoversi ancora per qualche anno, persino a gasolio e senza Fap, a patto di montare ...