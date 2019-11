La trap segue l’esempio della canzone d’autore E vi spiego il perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La prossima settimana sarò nelle scuole superioriLiguria per una serie di lezioni sullacome forma di letteratura, nell’ambito del progetto dal titolo “Cantautori nelle Scuole”, promosso dalla Regione e che mi vede coinvolto da diversi anni. Letteratura; da dove si comincia? Dal concetto di poetica, ciò che più di ogni altra cosa a mio avviso fa diventare “letteratura” un componimento fatto di parole con musica: riscontrare in più di un brano, anche a distanza di tempo, un filo rosso, dei rimandi interni che descrivano il “saper fare” di quello e di quel solo artista. In quei casi, un’istituzione come la scuola è tenuta a concentrarsi sui migliori: valorizzarli, divulgarli. No poetica no party. Facciamo un esempio, serviamoci di due canzoni famosissime di Gino Paoli come Il cielo in una stanza (1960) e Una lunga storia d’amore (1984). Il cielo in ...

