La prima beta di Android 10 per i Galaxy S9 e Note 9 porta la modalità notte sulla

Samsung apre le danze : i Galaxy S9 iniziano a ricevere la prima beta di Android 10 : Samsung ha appena rilasciato la prima beta di Android 10 con la One UI 2.0 per i Galaxy S9 e S9+

Provate le novità di OnePlus Zen Mode in anteprima col programma beta : OnePlus ha lanciato la versione beta 1.4.1 di Zen Mode per raccogliere feedback e suggerimenti dagli utenti per migliorare la modalità Zen, infatti, tra le novità introdotte con questa versione c'è l'aggiunta di una finestra di dialogo per il feedback.

Seconda fase della beta EMUI 10 su 8 smartphone Huawei : cosa sapere prima di aderire : L'annuncio è pubblico ed ufficiale e pure solo di poche ore fa: la beta EMUI 10 è disponibile per ben 8 nuovi smartphone Huawei. In questi giorni, sulle pagine di OM, sono state riportate importanti precisazioni sull'apertura al programma di test per device dal grande successo commerciale come il Huawei P30 Lite e il Mate 20 Lite. Ora dai canali social del brand giunge conferma assoluta del nuovo percorso senza limitazioni, a livello globale: ...

Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10 - P30 Lite le patch di sicurezza di settembre : Huawei Mate 20 Lite assaggia Android 10 con la prima beta della EMUI 10, P30 Lite deve accontentarsi delle patch di sicurezza di settembre 2019.

Scaldate i motori - c'è Android 10 per OnePlus 6 e 6T : ecco la prima Open Beta : OnePlus dà oggi la notizia che tutti i possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T aspettavano da lungo tempo: è disponibile la prima Beta, Open Beta 1, del firmware basato su Android 10, pronta da installare.