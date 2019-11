Juve giù in Borsa dopo ok ad aumento di capitale

Diritti tv - solo la Juve si astiene sull’ok a MediaPro. De Siervo : «La direzione è giusta» : Due votazioni oggi in Lega Serie A. Con 18 voti favorevoli – contrario il Napoli, assente il Sassuolo – la Lega ha approvato le linee guida per l’assegnazione dei Diritti tv per 2021-2024. Dopo una lunga discussione si è votata anche la proposta di portare avanti la trattativa con MediaPro (offerta di 1,3 miliardi per creare il canale di Lega). Anche 18 voti favorevoli, Sassuolo assente e un astenuto: la Juventus. L’ad ...

Calciomercato Juventus - Icardi possibile erede di Ronaldo : Paratici lo vorrebbe a giugno : La Juventus avrebbe deciso di tornare alla carica per Mauro Icardi; sarebbe lui il primo obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante sudamericano si è trasferito al Paris Saint Germain nella scorsa sessione di Calciomercato ed è stato protagonista di grandi prestazioni in questo inizio di stagione. In sette partite di Ligue 1, infatti, Icardi ha messo a segno sei reti, alle quali vanno aggiunte le quattro in Champions League. Il Paris Saint ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo a giugno al PSG - i bianconeri puntano su uno tra Kylian Mbappé e Neymar : Sembra che alla base dell’impiego saltuario della Juventus di Cristiano Ronaldo ci siano delle incomprensioni con l’allenatore bianconero, Sarri. Il forte attaccante bianconero non ha gradito alcuni comportamenti di Sarri. In particolare, alcune sue sostituzioni a partita in corso. Il giocatore, se la situazione non dovesse cambiare, avrebbe già deciso di andar via. CR7 ha due possibilità, al momento, o il ritorno al Manchester United, ...

Juventus - l’indiscrezione : “Cristiano Ronaldo ha cambiato casa - via a giugno” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, sfida da non sottovalutare per la squadra di Maurizio Sarri, non ci sarà Cristiano Ronaldo alle prese con qualche problemino fisico, il tecnico bianconero non ha intenzione di rischiarlo anche in vista della Champions League. Nel frattempo arrivano indiscrezioni clamorose sul futuro del calciatore portoghese. “Cristiano Ronaldo ha cambiato casa e da qualche ...

Juventus - Calciomercato.it : Demiral al Milan a gennaio - Donnarumma a giugno in bianconero : Dopo la bella vittoria dell nazionale italiana, la decima su dieci partite nel girone di qualificazione agli Europei 2020, è tempo di pensare alla Serie A: nel weekend riprende infatti il campionato. Oltre che di calcio giocato, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni sul mercato. Nelle ultime ore è Calciomercato.it ad alimentare una voce di mercato che riguarderebbe il Milan e la Juventus, una trattativa che potrebbe ...

Inter - Milito crede nello scudetto : 'Sarà duello con la Juve - la strada è quella giusta' : "Penso che sarà duello con la Juve fino alla fine, l'Inter è in grado di competere con i bianconeri". Diego Milito non ha dubbi: uno degli eroi del Triplete ha affermato che i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per contendere in questa stagione lo scudetto ai campioni d'Italia in carica. Ovviamente Cristiano Ronaldo e compagni hanno maggiore esperienza, ma l'entusiasmo e la fiducia derivanti dall'ottima partenza in Serie A degli uomini di ...

Calciomercaro Juve : Haaland è un obiettivo concreto per giugno : La Juventus continua la sua marcia inarrestabile sia in campionato che in Champions League. Certo le prestazioni spesso non sono di grande qualità, ma per ora i risultati stanno dando ragione al tecnico Maurizio Sarri. Nonostante ciò la dirigenza Juventina continua a sondare il mercato, alla ricerca di nuovi talenti e campioni, in grado di migliorare una rosa già altamente competitiva. Paratici ed il suo entourage hanno uomini sparsi in tutto il ...

Juve - Sarri : “Bufera Napoli? Sono problemi loro - Ancelotti e Giuntoli…” : Maurizio Sarri in conferenza stampa, risposta diplomatica sulla situazione in casa Napoli. Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, oggi è intervenuto in conferenza stampa, e tra i vari temi, ha preferito non soffermarsi sulla situazione in casa Napoli: “Non mi Sono fatto nessuna idea. Sono problemi loro, da 700 chilometri di distanza non posso permettermi di capire. Ci Sono comunque personaggi di rilievo come Ancelotti e Giuntoli ...

Juventus - il Giudice sportivo ferma Rabiot : un turno di stop per lui : Juventus – Arrivate le decisioni del Giudice sportivo a seguito della decima giornata di Serie A. La sanzione più grave è quella comminata all’estremo difensore del Genoa Federico Marchetti “per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose”. Juventus, un turno di stop per Rabiot Un turno di stop anche per ...

Genoa - l'arbitro Giua nel mirino della critica dopo il discusso rigore dato alla Juventus : In casa Genoa fa ancora malissimo il rigore assegnato ieri sera alla Juventus allo scadere della partita. Una decisione che di fatto ha condannato il Grifone ad una sconfitta immeritata su un campo difficilissimo. "Mi rimane l'amaro in bocca per questa sconfitta", ha confessato Thiago Motta nel dopo partita. "Torno a Genova sereno perché ho visto un bel Genoa che ha giocato alla pari della Juventus e non era facile farlo a Torino"....Continua a ...

Sarri : Juve sulla strada giusta - ampi margini di miglioramento : La Juve cerca i tre punti e i gol nella partita di domani contro il Genoa. I bianconeri sotto porta hanno deluso sabato scorso a Lecce

Juventus - Dybala : 'Più cattiveria è quello che ci servirà per raggiungere gli obiettivi' : Questo pomeriggio la Juventus non è riuscita ad andare oltre all'1-1 contro il Lecce. I bianconeri hanno giocato un buon match, ma hanno saputo concretizzare in zona gol. Proprio la poco cattiveria è il problema che probabilmente ha impedito alla Juventus di vincere. Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha messo in evidenza proprio questo aspetto: "Più cattiveria è quello che ci servirà per arrivare agli obiettivi". I bianconeri dovranno ...

Juventus - Nedved non ha dubbi : “Pjanic ha raggiunto la maturità giusta. De Ligt nervoso? No - è un campione” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato prima del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca Serata di Champions League per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospita la Lokomotiv Mosca nella terza giornata del girone. Un’occasione per i bianconeri di allungare in testa alla classifica, avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di finale. Jennifer Lorenzini/LaPresse Prima della partita ha parlato Pavel Nedved, ...

Juventus - Mandzukic allo United : accordo raggiunto - tutto fatto - i dettagli! : Mandzukic MANCHESTER United- E’ fatta, Mario Mandzukic sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Daily Express”, i bianconeri e il club inglese avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio dell’attaccante croato in Premier League. Un affare che decollerà nei prossimi mesi sulla base di 11,5 milioni di […] L'articolo Juventus, Mandzukic allo ...