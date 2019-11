Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Novità importante per quanto riguarda la presenza delsui social. Dopo l’accordo con il partner JBO per il mercatotico il club rossoblù annuncia l’apertura dei suoi primi canali di comunicazione in Cina, diventando così ancora più globale. In collaborazione con Hashtagesport, azienda di marketing inglese specializzata nel supporto all’approfondimento del mercato cinese e … L'articolo Ilincon gli

BfcOfficialPage : ???? SBARCHIAMO IN CINA ???? Seguici sui nostri nuovi account Weibo e WeChat ?? ?? - stefanocasalec : RT @BfcOfficialPage: ???? SBARCHIAMO IN CINA ???? Seguici sui nostri nuovi account Weibo e WeChat ?? ?? - TuttoBolognaWeb : Il Bologna sbarca in Asia con gli account WeChat e Weibo - -