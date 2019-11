Debito pubblico | dal Giappone alle Cayman | chi possiede i nostri BTp all’estero

Debito pubblico - il Btp Italia raccoglie 6 - 7 miliardi di euro. Dai grandi investitori domanda per 5 miliardi : Va oltre le attese il Btp Italia , il bond indicizzato all’inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012 e arrivato alla quindicesima edizione. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi, il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 ha raccolto in totale 6,7 miliardi . Dopo i quasi tre miliardi di euro sottoscritti nelle prime due giornate dedicate al retail, nella terza e ultima rivolta agli investitori ...

Debito pubblico - torna il Btp Italia : 2 miliardi di ricavi nel primo giorno di sottoscrizione destinato ai risparmiatori privati : Ottima partenza per il Btp Italia, il bond indicizzato all’inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi – a quasi un anno dal flop del novembre 2018 quando i mercati erano in fibrillazione sul “rischio Italia” – il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 non ha deluso le attese. E, nella prima delle due giornate dedicate al retail, ha ...