Adrian | Maurizio Costanzo | “Non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa | perché il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nonostante la partecipazione della moglie, Maria De Filippi, nella seconda puntata della nuova stagione dinon ha risparmiato una stroncatura allo show di Andriano Celentano,. “Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale,– ha scritto il giornalista sulle pagine di Libero -. Non penso al fumetto che, a dir la verità, non15fa, ma alla prima ora, dove Celentano ha cominciato a spendersi un po’ di più cantando, ma dove, sostanzialmente, manca unlo spettatore debba vedere Celentano. Infatti, giusto o sbagliato, lo vedono sempre di meno”, ha concluso. Il riferimento è agli ascolti deludenti del programma del Molleggiato che, anche se in netto miglioramento rispetto al flop della prima messa ...

