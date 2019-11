Terremoto in Albania | scossa di 6 5 con decine di feriti Sisma avvertito in Puglia

Forte Terremoto in Albania : avvertito anche in Italia - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto verificatosi in Albania alle 03:54. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Durazzo (Albania) Data 26/11/2019 UTC 02:54:11 Latitudine 41.37° Longitudine 19.47° Magnitudo 6.5 Profondità 10 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un ...

Violento Terremoto in Albania : paura anche in Puglia - Campania e Basilicata. Crolli e feriti - si temono morti [LIVE] : Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Albania, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata e Campania. In base alle segnalazioni giunte al servizio “Hai Sentito il terremoto” dell’INGV, il sisma è stato avvertito nel nostro Paese soprattutto a Bari, Lecce, Brindisi, Napoli, Matera, ...

Violento Terremoto in Albania : paura anche in Puglia - Campania e Basilicata. Crolli e feriti [LIVE] : Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Albania, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata e Campania. Dopo la forte scossa sulla costa nord dell’Albania, i media locali riferiscono di gente scesa in strada in preda al panico, numerosi danni agli edifici e di decine di persone giunte in ospedale con ...

Albania - Terremoto di magnitudo 6.5 : 04.55 Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (3:54 in Italia)la costa settentriole dell'Albania, vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'INGV italiano e dell'USGS americano il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. La scossa è stata sentita anche a Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni ...

Terremoto - forte scossa in Puglia. Epicentro in Albania : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nel sud Italia. In particolar modo in puglia nella zona del Salento. la terra ha tremato poco dopo le 4. In molti sono stati svegliati...

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5 - 2 : crolli e panico nelle strade. Trema anche il Kosovo : Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina in Albania. Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro è stato vicino alla...

Terremoto OGGI ALBANIA M 5.2/ Ultime scosse - sisma avvertito anche in Puglia : TERREMOTO OGGI ALBANIA di magnitudo 5.2, Ultime scosse: il sisma è stato avvertito anche in Puglia, in particolare nella zona del Salento

Albania - scossa di Terremoto vicino Korca : ci sono danni ad edifici - gente in strada : Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Albania, precisamente nei pressi della città di Korca, tre chilometri a nord-est del villaggio di Devis Miras. Secondo quanto riferisce l'istituto sismologico albanese, la scossa ha avuto una magnitudo pari a 5.2 sulla scala Richter. Al momento non ci sono notizie di persone rimaste ferite o di vittime, ma a quanto pare il terremoto ha provocato alcuni danni agli edifici e la ...

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5.2 : danni e gente in strada : Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro del Terremoto è stato localizzato vicino alla città di Korca, nell'Albania centro-meridionale, non lontano dai confini con Grecia e Macedonia. Centinaia di persone si sarebbero riversate in strada impaurite ma al momento, secondo i media locali, fortunatamente si registrano solo danni materiali.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Albania : panico in numerose città - gente in strada : Una scossa di terremoto (magnitudo 5.2 secondo i media locali, magnitudo 4.7 per il Centro Euro-Mediterraneo) è stata registrata questa mattina, alle 05:25 UTC, in Albania. L’Istituto sismologico albanese ha localizzato l’epicentro vicino alla città di Korca, nell’est del Paese, a 25 km di profondità. Al momento si registrano solo danni materiali, ma non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il sisma è stato avvertito in molte ...

Albania : intensa scossa di Terremoto all'alba - paura anche in Grecia : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 1 novembre 2019, esattamente alle 06.25, sull'entroterra dell'Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro...