Riassunto U&D del 26 novembre | Ida in lacrime per Riccardo | Samuel deluso da Anna

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui oggi pomeriggio 26è andato in onda un nuovo appuntamento dedicato al trono over. E i colpi di scena non sono certamente mancati. In particolar modo, Ida esono arrivati nuovamente ai ferri corti e questa volta la dama è scoppiata in, confessando un aspetto inedito della sua vita. Occhi puntati anche suTedesco, il cui modo di fare è stato messo in discussione da. Uomini e donne, ildi oggi 26: Ida va dallo psicologo per la storia conNel dettaglio, infatti, ildella puntata di Uomini e donne del 26rivela che tra Ida eè andato avanti l'acceso confronto in studio, tanto che ad un certo punto la dama è scoppiata in. Tutto parte nel momento in cuidice che ...

milansette : FOCUS TMW - Riassunto bilanci: Juve non sostenibile. Milan sano ma in rosso - micaelatempesta : ITALIA VS. U. S. A Le donne Il riassunto - reypsilon : riassunto del colloquio di oggi tizio: *assumendo mi sia trasferita per amore* e poi chissà i fidanzati io: :D tiz… -