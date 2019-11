Raffaella Mennoia | l’autrice di Uomini e donne | ‘Mio padre sta molto male’

UeD Raffaella Mennoia : “Mio padre sta molto male”. L’amara confessione : UeD Raffaella Mennoia: “Mio padre sta molto male”. La confessione amara dell’autrice: il ricovero e le sue condizioni di salute Circa un mese e mezzo fa, Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e di altri programmi del ‘mondo televisivo’ di Maria De Filippi, faceva sapere che il padre non stava bene. Nelle scorse ore, […] L'articolo UeD Raffaella Mennoia: “Mio padre sta molto male”. ...

Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme - la reazione di Raffaella Mennoia : Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, arriva la reazione di Raffaella Mennoia Da un po’ di giorni Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono usciti definitivamente allo scoperto. I due fanno coppia e di recente lo scrittore è stato anche ospite su Rai 1, a Vieni da Me, raccontando come è nata la love story. Intanto, […] L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, la reazione di Raffaella Mennoia proviene da Gossip e Tv.

“Sei unico”. Raffaella Mennoia - la dedica più dolce nel momento più duro della sua vita : Un messaggio che tocca il cuore e che non passa inosservato quello di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne al centro in estate delle polemiche, verso il suo amico a quattro zampe. “Lasciate entrare il cane coperto di fango, si può lavare il cane e si può lavare il fango.. Ma quelli che non amano nè il cane nè il fango.. quelli no, non si possono lavare”, recita una delle frasi più famose del poeta francese Jacques Prevert. “Il cane è un ...

Raffaella Mennoia sulle polemiche a Uomini e Donne : “Mi hanno ferita” : Uomini e Donne: Raffaella Mennoia replica alle polemiche sul Trono Classico Raffaella Mennoia ha deciso di replicare soltanto ora alle polemiche che l’hanno vista protagonista quest’estate sul Trono Classico di Uomini e Donne. L’autrice, e braccio destro di Maria De Filippi, ha confidato al magazine della trasmissione di non aver voluto replicare in merito agli attacchi ricevuti in quanto quelle brutte insinuazioni sul suo ...

Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara?/ Auguri a Uomini e Donne - poi... : Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara? Gli Auguri di Maria De Filippi a Uomini e Donne, poi la verità e la rivelazione dello scherzo.

Raffaella Mennoia - l’autrice di Uomini e donne : ‘Mio padre sta male - so che la vita è dura’ : Non è un periodo semplice per Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, dopo le polemiche estive che l’hanno vista messa sotto accusa da alcuni ex partecipanti di Uomini e donne, al netto del successo che sta riscuotendo Temptation Island Vip sta attraversando un periodo personale molto delicato. L’annuncio di Raffaella Mennoia È il padre, nello specifico, che non gode di buona salute. Come riporta il sito ...

Raffaella Mennoia 'Mio padre sta male'/ 'Se non dovessi...' - Uomini e donne - : Raffaella Mennoia 'Mio padre sta male', Lo sfogo e l'annuncio dell'autrice di Uomini e donne: 'Se non dovessi farcela....'

UeD Raffaella Mennoia - il padre sta male : “Non voglio angosciarvi” - la confessione : Raffaella Mennoia padre: l’autrice di UeD parla ai fan su Instagram Raffaella Mennoia non sta attraversando un bel periodo, e a farlo capire è stata proprio lei su Instagram in alcune storie che forse non hanno ancora avuto la giusta attenzione da parte dei mass media. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island non […] L'articolo UeD Raffaella Mennoia, il padre sta male: “Non voglio angosciarvi”, la confessione ...

Maria De Filippi annuncia le nozze di Raffaella Mennoia - ma è uno scherzo : Piccolo scherzo di Maria De Filippi alla sua fidata collaboratrice, Raffaella Mennoia: nel corso delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la conduttrice ha annunciato le nozze della autrice e in tanti hanno pensato che si fosse realmente sposata con il compagno Alessio Sakara.\\Invitando il pubblico a fare i migliori auguri a Raffaella per il suo matrimonio, la De Filippi ha scatenato il caos in studio e sul web, dove ha ...

Raffaella Mennoia lascia i social : Troppa cattiveria contro di me : Raffaella Mennoia ha fatto sapere di volersi allontanare dai social perché “le cattiverie che leggo mi fanno troppo male”. L'autrice televisiva è infatti da alcuni mesi al centro di una polemica mediatica scatenata da alcuni volti storici di “Uomini e Donne”, come Mario Serpa, Teresa Cilia e suo marito Salvatore Di Carlo, che l’hanno accusata di essere stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di tronisti e corteggiatori e aver ...

La furia di Raffaella Mennoia : “Ti meno forte - potesse venirti un decimo di quello che passo io” : Raffaella Mennoia, finita nell’occhio del ciclone per la bufera che si è abbattuta su Uomini e Donne dopo le dichiarazioni social di Teresa Cilia e Mario Serpa, replica con veemenza a un attacco ricevuto via Instagram. L’autrice del dating show condotto da Maria De Filippi è tornata attiva sul suo profilo solo qualche giorno fa. “Ho ricevuto insulti terribili” aveva detto senza però addentrarsi nella questione. Poche ore fa, invece, ha perso le ...

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia - relax a bordo dello yacht dopo le polemiche su Uomini e Donne : Le ultime settimane sono state caratterizzate da un certo tumulto nell'ambiente di ‘Uomini e Donne‘. Teresa Cilia, ex tronista del programma di Maria De Filippi, si è scontrata sui social con l'autrice Raffaella Mennoia. Tra le varie accuse che ha mosso contro di lei, c'è quella di aver frequentato Jack Vanore quando quest'ultimo era sul trono e di aver lasciato proseguire l'esperienza di Sara Affi Fella in studio, pur sapendola ...

Raffaella Mennoia rompe il silenzio : “Insulti gravissimi contro di me - la verità rende liberi” : Raffaella Mennoia rompe il silenzio e, a tre settimane dalle accuse di Mario Serpa e Teresa Cilia, torna su Instagram per commentare quanto accaduto. L’autrice di Uomini e Donne non si addentra nei dettagli della vicenda né fa mai i nomi dei suoi accusatori. Nel video postato in rete poche ore fa preferisce rivolgersi direttamente agli hater, persone senza volto che l’avrebbero pesantemente denigrata: "Voglio dirvi che, dopo quello che è ...

Teresa Cilia : “Ce l’ho con Raffaella Mennoia - non con Maria De Filippi”. L’autrice minaccia denunce : Anche Teresa Cilia ha deciso di raccontare tutta la verità e scagliarsi contro la storica autrice di Uomini e Donne. L'ex tronista infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo rivelando i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi dal programma e dalla collaboratrice di Maria De Filippi.La ex protagonista di Uomini e Donne conferma di aver chiuso i rapporti con l'autrice del programma, ma di non avere nulla contro il resto della redazione né ...