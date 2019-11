Milano | Tar respinge ricorsi | via libera a riqualificazione ex scali ferroviari

“Chiediamo a Conte di andare in Antartide per dimostrare la verità” : meeting dei terrapiattisti a Milano tra inganni e presunti complotti : Ottenere il mandato ufficiale dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per dimostrare, grazie a una spedizione in Artide e in Antartide, che la Terra è piatta. “È così, e chiunque dotato di un minimo di cervello non può pensarla diversamente. E se accettiamo questa verità, allora dobbiamo mettere in discussione tutto ciò che ci viene fornito dalle fonti ufficiali”. Una cinquantina di persone ha ascoltato le tesi dei relatori del ...

Lea Garofalo - 10 anni dopo la morte : il ricordo dei ragazzi che si mobilitarono per chiedere giustizia e il passaparola che scosse Milano : “Avevo 16 anni quando ho assistito all’udienza del processo contro gli assassini di Lea Garofalo. Con me altri ragazzi, in tutto una quindicina. Non potevamo stare a casa”. A dieci anni dalla morte della testimone di giustizia, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre del 2009 a Milano per mano dell’ex compagno Carlo Cosco, Paola Teri, 24 anni studentessa di beni culturali e membro del presidio di Libera Lea ...

Xhaka rompe con l’Arsenal - starebbe cercando casa a Milano : Xhaka sembra essere sempre più lontano dall’Arsenal, molte le pretendenti che lo cercheranno per gennaio, tra queste anche il Milan. Il centrocampista svizzero dell’Arsenal è sempre più in rotta di collisione con il club e sicuramente sarà oggetto del mercato di gennaio. A conferma di ciò il giocatore ha pubblicato un post dal tono polemico su Instagram: “La felicità è quando sei soddisfatto di te stesso e non hai bisogno ...

Montervino : ”Napoli? Milano può rappresentare la svolta in questa stagione” : Montervino su Insigne: interpreta il ruolo di capitano nella sua maniera, è sbagliato dire che lo fa male Francesco Montervino, ex giocatore e capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Sportiva,ha analizzato la situazione della squadra azzurra in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole: SULLE PAROLE DI EDO DE LAURENTIIS “Quando si elogia il Napoli del passato si fa un parallelo con oggi: Edo De Laurentiis parlava ...

Ex Ilva - la doppia indagine dei pm di Milano : l’ipotesi di una “crisi pilotata” per lasciare solo “macerie” dell’acciaieria di Taranto : La denuncia dei commissari di una crisi pilotata da parte di ArcelorMittal per lasciare solo “macerie” degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto diventa un’ipotesi di lavoro anche per gli inquirenti di Milano. I pm Stefano Civardi e Maurizio Clerici, titolari delle indagini che hanno visto imputati i Riva per il crac e altri reati, lavorano su due fascicoli distinti. Ma è quello aperto solo poche ore fa a essere il più ...

