Mali, scontro tra elicotteri: 13 morti

Sono tutti militari francesi inell'impatto tra dueda combattimento in. Sei ufficiali, sei sottoufficiali e un caporale erano a bordo di un Tigre e di un Cougar, impegnati in un'operazione antijihad. A dare la notizia dell'incidente, la presidenza francese. La Francia è impegnata militarmente in-sua colonia fino al 1960- e in tutta l'area del Sahel, nell'operazione Barkhane. Partita nel 2014, Barkhane impegna 4.500 unità francesi ed è supportata con forze e mezzi anche dal Regno Unito.(Di martedì 26 novembre 2019)