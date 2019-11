Laura Forgia | Vittima di stalking quando ero ' professoressa' a L’Eredità

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Nel 2011 iniziò l’esperienza dinei panni di “” dee, proprio in quel periodo, la showgirl visse un’esperienza drammatica. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, laha raccontato di essere statadi: un uomo incappucciato iniziò a perseguitarla dopo averla vista in tv e quell’incubo la perseguitò per diverso tempo, fino alei non riuscì a raccogliere tutte le prove sufficienti a far sì che le forze dell’ordine potessero intervenire. “Era il mio primo anno di esperienza televisiva, facevo le registrazioni de “” e all’uscita mi sono trovata davanti questo ragazzo incappucciato – ha iniziato a raccontare laai microfoni di Rai 1 - .Tutti i giorni era lì. Lui sapeva perfettamente dove lavoravo, a che ora finissi, poi ho saputo che veniva da Bergamo, tutti i giorni prendeva l’aereo. Si appostava, mi ...

