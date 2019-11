Germania | i ladri in azione nel Castello di Dresda | le immagini del furto da un miliardo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Le telecamere di sicurezza hanno registrato quello che i media tedeschi hanno ribattezzato “ildel secolo, il più grande dal Dopoguerra”. Duesono riusciti a rubare diamanti e brillanti da una delle sale deldi, in. Sono entrati da una finestra, segando una grata e rompendo il vetro. Poi hanno distrutto la vetrina che custodiva i gioielli. L'articolo, iinneldi: ledelda undi euro proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Germania, i ladri in azione nel Castello di Dresda: le immagini del furto del secolo da un… - giudiiiiiiiii : Germania, rubati gioielli per un miliardo di euro nel castello di Dresda: è caccia ai ladri - Tgcom24 - ippolitasantare : Germania, rubati gioielli per un miliardo di euro nel castello di Dresda: è caccia ai ladri - Tgcom24 -