Fondazione Open | l’inchiesta sull’ex cassaforte di Renzi si amplia Finanza a caccia di

Fondazione Open : perquisizioni a Firenze e altre 10 città : Sono in corso nuove perquisizioni, ordinate dalla procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, in attività dal 2012 al 2018 per sostenere iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui convention alla Leopolda. Ne è stato presidente, fino al suo scioglimento, l'avvocato Alberto Bianchi, indagato per traffico di influenze illecite e già destinatario di una perquisizione a settembre nel suo studio, durata tre giorni. ...

Fondazione Open - dopo le perquisizioni interviene Di Maio : “Subito commissione sui fondi ai partiti - sia nel contratto di governo” : “Serve subito una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti. Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio”. Luigi Di Maio interviene dopo le perquisizioni ordinate dalla procura di Firenze in undici città nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti alla Fondazione Open, definita dai pm una “articolazione di un partito politico“. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per ...

Inchiesta su Open - l’ex Fondazione di Renzi. Perquisizioni in 11 città : Attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra le quali la convention della Leopolda. L’avvocato Bianchi risulta indagato per traffico di influenze illecite tra il 2016 e il 2018. La procura procede anche per reati in violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici.

