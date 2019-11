Bufera su Striscia la Notizia | il fuori onda inchioda Greggio e Iacchetti | “Vergognosi”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019)sula. Tutta colpa di un. Non si sa quanto di verità e di ironico ci sia visto che la clip è stata caricata sul sito ufficiale Medieset, fatto sta che ha fatto imbestialire tutti. Nelil cane dilasale sul bancone ed Eziodice:“Vai da Barbara d’Urso che è una collega. Vai su”. E la risposta della rete non si è fatta attendere: “Dare della cagna a una donna è orrendo. Un esempio vergognoso di violenza verbale contro una donna”Ma c’è chi lo difende: “Onestamente non credo proprio che l’interpretazione che molti hanno dato a questa “battuta” sia corretta. Non penso che Eziosi sognerebbe mai di dare a nessuna sua collega (e a nessuna donna) della cag*a. Inoltre la d’Urso ha più volte detto di avere un ottimo rapporto con tutto il team dila, quindi sono certo che si tratti solo di una battuta ...

infoitsport : Diletta Leotta nella bufera, smascherata da Striscia la notizia: cosa ha fatto -