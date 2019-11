Antonella Clerici | «Tornare a La Prova del Cuoco così com’è no Non ci penso proprio e

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 26 novembre 2019)La 62° edizione de Lo Zecchino d’Oro segna, di fatto, il ritorno (lampo) diin tv, anche se l’incertezza sul futuro della conduttrice di Rai 1 regna ancora sovrana e la diretta interessa non ne fa mistero: “Io sono a disposizione della Rai, come si sa, la mia concentrazione è sullo Zecchino. E poi su Telethon. Poi vedremo. Spero di fare in primavera un prime time, ho tante idee, non mi mancano. Sono qui, ma non dipende da me, non posso impormi da sola, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi” ha dichiarato in occasione della presentazione dello Zecchino, che condurrà su Rai 1 di pomeriggio dal 4 al 6 dicembre e in prima serata sabato 7 dicembre insieme a Carlo Conti.al collega, direttore artistico della kermesse canora per bambini,rivolge un sincero ringraziamento: “Mi è sempre stato vicino nei ...

