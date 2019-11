Palermo | Lega denuncia | ‘nostra consigliera cacciata da Consiglio circoscrizione’

Palermo : suicida ex capo gip - sul posto medico legale : Palermo, 21 nov. (Adnkronos) - Sono arrivati il questore di Palermo Renato Cortese, il procuratore capo Francesco Lo Voi, il capo della Mobile Rodolfo Ruperti e il capitano della Compagnia di San Lorenzo maggiore Andrea Senes nell'atrio del palazzo di via Rapisardi, a Palermo, dove l'ex capo dei gip

Palermo : legale mamma scomparsa - ‘ma la signora non intende tornare a casa’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalla mamma di Campofiorito scomparsa lo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che non intende tornare a casa”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Antonio Di Lorenzo, legale della famiglia di Claudia Stabile, scomparsa la mattina dell’8 ottobre da Campofiorito dopo avere detto al marito di andare a comprare una torta per il suo ...

Palermo : Lega - ‘ok controlli Monte Pellegrino ma serve piano riqualificazione’ : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – Un piano per riqualificare l’area di Monte Pellegrino nei pressi del Santuario di Santa Rosalia, a Palermo, e magari riconoscerla come zona di ‘mercato storico’. A lanciare la proposta è il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo Igor Gelarda dopo il blitz anti-abusivismo della polizia municipale nei confronti dei commercianti di quella zona. Una deLegazione è stata ...

Palermo : Lega - ‘ok controlli Monte Pellegrino ma serve piano riqualificazione’ (2) : (Adnkronos) – Oggi si riunirà il tavolo tecnico convocato dall’assessore Piampiano e la Lega ha chiesto la partecipazione anche di alcuni rappresentanti del consiglio comunale. “Nelle more di una riprogrammazione per mettere tutto in regola, abbattendo tutti gli abusi edilizi che sono intollerabili, bisogna trovare una soluzione per riaprire immediatamente tutte le attività – prosegue il capogruppo del Carroccio ...

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' (2) : (Adnkronos) - La commissione avrà il compito di conoscere le modalità con cui vengono scelte le famiglie affidatarie, quanti sono i contributi economici messi a disposizione dal Comune per il servizio di affido, quanti sono gli esiti positivi di rientro di affido del minore alla famiglia di origine

Palermo : Lega-Fdi-FI - 'in consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - L'istituzione di una commissione straordinaria al consiglio comunale per evitare che anche "a Palermo si ripetano i fatti di Bibbiano". Ad avanzare la richiesta sono Lega, Forza Italia e FdI che in una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Totò Orlan

Palermo - scomparsa Claudia Stabile - il legale : 'A Campofiorito non stava bene' : Claudia Stabile, la 35enne scomparsa da 21 giorni, non si trovava bene a Campofiorito. A sostenerlo è uno degli avvocati della donna, Filippo Liberto, che l'ha assistita dopo la denuncia per abbandono del tetto coniugale presentata dal marito Piero Bono. Tre anni fa, infatti, la giovane mamma, aveva lasciato la sua casa in provincia di Palermo con uno dei figli. Claudia, scomparsa da 21 giorni La mattina dell'8 ottobre Claudia Stabile ha ...

Palermo : Gelarda (Lega) - 'inopportuna intitolazione lungomare a Arafat' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "L'intitolazione del lungomare, da parte del Comune di Palermo, a Yasser Arafat mi pare quanto mai inopportuna. Per quanto sia stato un personaggio famoso e per quanto abbia vinto il Nobel della Pace, è stato per lungo tempo a capo di una organizzazione terroristica, c

Legalità al centro meeting Sud e Futuri a Palermo : La legalita' come 'primo strumento per lo sviluppo economico'. La seconda giornata del meeting internazionale "Sud e Futuri" a Palermo