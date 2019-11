Nave da crociera a Pozzallo | accoglienza a La Bella De L' Adriatique

C’è la MSC Seaview - attracca a Palermo la Nave da crociera più grande d’Italia : A Palermo attracca la nave da crociera più grande d’Italia. Il gigante del mare italiano è la Seaview della compagnia MSC crociere. Ieri ha ormeggiato per la prima volta in assoluto l’immensa nave da crociera che può ospitare fino a 5.200 ospiti. Si tratta di una nave titanica che pesa 153 mila tonnellate ed ha una lunghezza di 323 metri. Per costruire la Seaview MSC ha investito circa 800 milioni di euro e sono state impiegate oltre ...

Rimane vedova - vende casa e decide di vedere il mondo e vivere su una Nave da crociera : Una donna davvero originale Lee Wachtstetter che a 74 anni è rimasta vedova e ha preso un’incredibile decisione: ha venduto la sua casa e ha iniziato a vivere su nave da crociera girando il mondo. Questa vita, lei ormai la fa da 12 anni e non si è affatto pentita, anzie è felicissima di come trascorre la sua esistenza avendo ormai girato quasi tutto il mondo. La donna, che tutti conoscono con il sopannome di “Mama Lee”, dodici anni fa ...

Coppia cacciata dalla Nave da crociera perché “fa sesso troppo rumoroso” : “Ci hanno lasciato su un’isola dei Caraibi senza valige” : Una Coppia di turisti tedeschi è stata cacciata dalla nave da crociera Mein Schiff 5 della compagnia Tui a bordo della quale avrebbe dovuto trascorrere una vacanza ai Caraibi perché ha fatto sesso troppo rumorosamente. È stata la stessa Coppia, che ora ha fatto causa alla compagnia, a raccontare la disavventura vissuta lo scorso aprile ai quotidiani, come riferisce il Daily Mail. I due erano al primo giorno di vacanza quando, la sera, si è ...

Fece cadere la nipote di 18 mesi dalla Nave da crociera : nonno accusato di omicidio colposo : È accusa di omicidio colposo per il nonno di Chloe Wiegand, bimba di 18 mesi morta a Porto Rico nel mese di luglio, dopo essere scivolata da una nave da crociera mentre era tra le mani dell’uomo. La vicenda aveva fatto il giro del mondo e ieri, lunedì 28 ottobre, il tribunale ha espresso giudizio nei confronti di Salvatore Anello, dopo la presentazione di prove da parte dei pubblici ministeri. Lo riporta Cbs News.La bimba, ...

Cagliari - 12enne tedesco muore sulla Nave da crociera per un malore improvviso : Ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, a bordo della nave Msc Divina, attraccata questa mattina al porto di Cagliari. È accaduto a un 12enne di nazionalità tedesca, deceduto sull'imbarcazione mentre si trovava in navigazione da Palermo verso il capoluogo sardo. Secondo quanto riportato da Fanpage, in base ai risultati del primo esame sul corpo del ragazzino, la causa del decesso sarebbe legata a una morte improvvisa, ...

L'incredibile manovra della Nave da crociera nel Canale di Corinto : le immagini : La nave da crociera nel Canale di Corinto in Grecia: l'attraversamento è da record. Una manovra quasi impossibile. Il video

Ingegnere stroncato da un infarto sulla Nave da crociera in Portogallo : Andrea Pegoraro L'uomo è stato trovato senza vita dalla moglie nella cabina della nave. Secondo i medici, il decesso è avvenuto 4 ore prima del ritrovamento del corpo Ha avuto un infarto ed è morto mentre si trovava in crociera in Portogallo. Un Ingegnere di 71 anni di Giulianova, in provincia di Teramo, è stato trovato senza vita in una cabina della nave Costa Pacifica. Come riporta Il Messaggero, la nave era in viaggio verso ...