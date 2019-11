Napoli-Genk | questi i costi dei biglietti

Gazzetta : Berge (Genk) potrebbe essere il primo acquisto della rivoluzione Napoli : Non è un mistero che il centrocampo sia il reparto in cui il Napoli ha sicuramente maggiori carenze, proprio per questo è proprio ad un mediano di qualità che si punterà nel prossimo mercato. A tal proposito la Gazzetta dello Sport fa il nome di Sander Berge, il 21enne centrocampista del Genk. Il profilo del calciatore è in linea con quelli che sono i canoni entro cui si muove normalmente il Napoli, proprio per questo Giuntoli lo segue da ...

GdS : Il Napoli punta Berge del Genk. Ecco quando si potrebbe chiudere : Il Napoli si sta già muovendo per il prossimo mercato di gennaio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club partenopeoi vorrebbe chiudere con il Genk l’acquisto del centrocampista Berge già a partire dalla prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio. Cristiano Giuntoli vorrebbe concludere subito l’operazione. Una soluzione che il Genk, proprietario del cartellino di Sander Berge sta ...

Il Genk : “Il Napoli non ha bloccato Berge - su di lui anche il Liverpool” : “Il Napoli non ha bloccato Berge, ma ne abbiamo parlato”. Dimitri De Condé, il direttore sportivo del Genk, ha parlato a Radio Punto Nuovo di mercato e della possibilità che proprio il Napoli abbia messo nel carrello degli acquisti il centrocampista: “Che il Napoli sia interessato a Sander, però, è una possibilità. Sappiamo che anche il Liverpool lo segue con attenzione. Klopp ha parlato con il ragazzo dopo la partita ad ...

De Condé (DS Genk) : ”Berge al Napoli a gennaio? Non lo sappiamo” : De Condé: “Berge al Napoli? Ne abbiamo parlato, ma c’è anche il Liverpool A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dimitri De Condé, direttore sportivo del Genk, avversario del Napoli in Champions League, per parlare di Berge accostato al club azzurro. “Se il Napoli abbia già bloccato Berge? Ho letto in giro e non è così. Che il Napoli sia interessato a Sander, però, è una ...

Il Napoli prepara una festa per Hamsik in occasione di Napoli-Genk : Ieri al San Paolo era presente Marek Hamsik. Erano passati nove mesi dall’ultima volta. Ovvero dal 2 febbraio dell’anno scorso, giorno di Napoli-Sampdoria, quando l’allora capitano del Napoli uscì dal campo a un quarto d’ora dalla fine già sapendo che in quel momento si chiudeva la sua storia in azzurro. Poi ci fu la partenza per la Cina, dopo dodici anni di Napoli, 520 partite, 121 reti e la fascia di capitano. Il ...

Compagnoni : “Haaland da prendere ora - al Napoli vedrei bene Sander Berge del Genk” : Compagnoni: i quattro attaccanti del Salisburgo sono tutti forti, Wang, Minamino e Daka sono elementi davvero interessanti ma la stella indiscussa è Haaland Napoli – MAURIZIO Compagnoni, giornalista e telecronista Sky Sport, è intervenuto a ‘‘NapoliMgazineLive” trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato da Compagnoni: “Vincere contro il Salisburgo non era per ...

Genk - il presidente Croonen : “Il Napoli ha chiesto il nostro centrocampista : costa tra i 20 ed i 25 milioni…” : Parla il presidente del Genk Peter Croonen Il presidente del Genk Peter Croonen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha detto: “In Champions giochiamo partita dopo partita senza particolari pressioni, non saprei se possiamo o meno diventare la sorpresa del girone dove, è giusto ricordarlo, giocano altre tre squadre molto forti, poi vedremo alla fine dove saremo arrivati. – ...

Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0 : Lautaro Martinez illude poi doppio Suarez : Highlights BARCELLONA INTER- Finisce 2-1 in favore del Barcellona il secondo match di Champions League dell’Inter. Apre Lautaro Martinez, poi la doppietta di Suarez gela i nerazzurri. Inter padrona della gara per gran parte del primo tempo, po il Barcellona è cresciuto alla distanza. Pareggio a reti bianche tra Genk e Napoli. Partenopei coraggiosi, ma […] L'articolo Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0: Lautaro Martinez ...

Barcellona-Inter e Genk-Napoli - probabili formazioni : out Lukaku - Messi in panchina. Ancelotti con il 4-4-2 : BARCELLONA INTER probabili formazioni- L’Inter si prepara alla complicata sfida del Camp Nou con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a rendere complicata la vita al Barcellona. Conte non si nasconde e proverà a vender cara la pelle in terra spagnola. Out Lukaku a causa di un problema muscolare, il tecnico […] L'articolo Barcellona-Inter e Genk-Napoli, probabili formazioni: out Lukaku, Messi in panchina. ...

Napoli - scoppia caso-Insigne dopo tribuna Genk : Dalla trasferta di Genk al Napoli resta un punticino in Champions League ma, soprattutto, il caso-Insigne, esploso con il capitano in tribuna in Belgio e che oggi e' al centro delle discussioni di tutti i tifosi azzurri. Un caso che rischia di destabilizzare non poco lo spogliatoio perche' riguarda il rapporto tra il club, l'allenatore e il capitano della squadra, rapporti che sembravano essersi avviati alla pacificazione dopo il chiarimento di ...

Radio Kiss Kiss Napoli denuncia : “A Genk trattati con maleducazione. Roba da prima categoria!” : Walter De Maggio e Carmine Martino hanno parole dure nei confronti della società belga La trasferta di Genk non è andata giù ai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, Radio ufficiale del Napoli, che hanno lamentato uno spiacevole disservizio da parte della società del Genk. Valter De Maggio, direttore dell’emittente Radiofonica, si è così espresso: “C’è da segnalare un comportamento vergognoso della società Genk. Una società ...

VIDEO – Genk-Napoli - Mertens in panchina alle prese col freddo! : Mertens e il freddo Quella di ieri è stata una serata poco felice per il Napoli di Ancelotti che ha sortito un pareggio nella sfida di Champions League contro il Genk. Serata particolarmente fredda e Dries Mertens che era in panchina ha dovuto fare i conti col clima rigido. Proprio una sua espressione è stata catturata dalla telecamera, dalla quale si vede chiaro il labiale del belga mentre si lamenta per il freddo: “Mamma ...

Da Kiev a Genk : quando Milik - con una doppietta di testa - salvò il Napoli : C’era una volta Arkadiusz Milik. Ma questo sarebbe un incipit esagerato. Troppo improntato al pessimismo. Definitivo. C’era una volta e ci sarà di nuovo. Certo ieri sera, a Genk, è stato il protagonista in negativo della serata. L’unico no ma l’attore protagonista sì. Ancora una volta in Champions, come lo scorso anno a Liverpool, dalle sue parti sono transitati i palloni più pericolosi e caldi del match. Andiamo per ...

Legni ed errori - il Napoli si fa imbrigliare dal Genk : Un Napoli deludente non va oltre lo 0-0 in casa del Genk e compie un mezzo passo falso in un girone di Champions League che nasconde