«Mamma ho perso l’aereo» | ma non i calzini

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ammettiamolo. Quando si pensa alle feste, subito dopo Babbo Natale viene in mente lui, Macaulay Culkin. Di quanto sia cambiato in questi anni poco importa. Per coloro che sono cresciuti negli anni Novanta, ma anche per le generazioni successive, l’attore americano rimarrà sempre Kevin, il furbo e sagace protagonista di Home Alone, qui da noi meglio conosciuto comeho. https://www.youtube.com/watch?v=k ebxLTuzeY Sono passati 29 anni dall’uscita della celebre pellicola, ma non è Natale senza che le peripezie e le battute del famoso ottenne entrino nelle case del pubblico durante i giorni di festa strappando le consuete risate. Chiamasi cult, o forse tradizione. Un po’ come quella di trovare sotto l’albero un immancabile paio di. Happy Socks, le calze per NataleHappy Socks, le calze per NataleHappy Socks, le calze per NataleHappy Socks, le calze per ...

ritafrediani : RT @iserrato_: Lamezia sott'acqua. Comunque è più importante Venezia. Ricordiamoci che lo scorso anno hanno perso la vita una mamma e due f… - BfbBroker : RT @PediatriaOggi: Dopo aver perso suo figlio, questa mamma ha deciso di donare il suo latte materno ai bambini in difficoltà...?? ??https:… - Sdf4774 : RT @mariellaM5S: Il Min. @AlfonsoBonafede si commuove al servizio di una mamma che ha perso la figlia per violenza, e chiede scusa per cont… -