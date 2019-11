I femminicidi aumentano | ma l’Italia chiude i centri antiviolenza sulle donne

Lazio - nel 2018 12 femminicidi . Aumentano gli abusi sessuali : Roma – Nel Lazio le donne uccise nel 2018 , secondo dati Istat, sono state 12, in aumento rispetto al 2017. Il 27,27% e’ stato ucciso da un partner, attuale o ex. In aumento anche le violenze sessuali (dati Eures): 533 quelle denunciate nel Lazio nel 2018 (+3,7% rispetto al 2017) e 1.880 le denunce per maltrattamenti in famiglia (+14,1%). Questi alcuni dei numeri relativi alle violenze sulle donne nel Lazio che sono stati divulgati ...

Eures : aumentano i femminicidi in Italia : 142 donne vittime di omicidio in Italia nel 2018, una in più dell'anno precedente. E’ il dato più significativo che emerge dal rapporto Eures su 'femminicidio e violenza di genere in Italia': in percentuale, il numero delle vittime femminili raggiunge il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% del 2017. Sono invece 94 i femminicidi censiti in Italia dall'Eures nei primi 10 mesi del 2019. La maggior ...