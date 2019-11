Final Fantasy VII Remake vanterà nuovi potenti boss

Pubblicati nuovi asset per Final Fantasy VII Remake : Nella giornata di oggi, Square Enix Ltd., ha presentato nuove spettacolari immagini dedicate a Final Fantasy VII Remake. Le immagini (tra cui anche artwork) spaziano dai personaggi principali ai secondari, tra cui anche alcuni esponenti della dispotica Shinra. Di seguito trovate una selezione delle immagini migliori:Final Fantasy VII Remake sarà disponibile su PlayStation 4 in data 03/03/2020 con voci in inglese, giapponese, francese e tedesco ...

Il team di Final Fantasy XIV è al lavoro sulla versione PS5 : Se vi state chiedendo cosa succederà al più grande MMO di Square Enix quando PS5 sarà disponibile alla fine del 2020, ora abbiamo una risposta. Il produttore di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, è stato a Londra questa settimana per il Final Fantasy XIV London Fan Gathering. Durante la sua apparizione ha confermato che il team di sviluppo di FF XIV sta lavorando su una versione PS5 del gioco.Questa notizia è stata riportata dall'account Twitter ...

Final Fantasy XV su Google Stadia contiene nuove feature : Google Stadia è il nuovo servizio streaming di giochi lanciato da poco meno di un giorno e al suo interno, tra i 22 titoli giocabili, è presente anche Final Fantasy XV che racchiude una serie di contenuti speciali.Come dettagliato in un tweet dello studio, la versione per Stadia include tutti e quattro i DLC, la modalità multiplayer Comrades, il Booster Pack e l'Holiday Pack. Tuttavia i nuovi contenuti speciali sono presenti sotto forma di mini ...

Final Fantasy 7 Remake : minacce di mostra per la doppiatrice di Tifa : La doppiatrice di Tifa di Final Fantasy 7 Remake è stata minacciata di morte, come spesso accade a personaggi famosi esposti ad un pubblico arrabbiato per le motivazioni più disparate.Si tratta naturalmente di una reazione tanto insensata quanto stupida e deplorevole, ma sta di fatto che le community dietro ai diversi franchise possono celare spesso e volentieri componenti particolarmente tossici, e sfociare in reazioni di questo tipo. In ...

Final Fantasy VII Remake : Kitase parla della profondità della storia e del funzionamento delle evocazioni : Final Fantasy VII Remake sta per arrivare e nel frattempo in questo periodo sono disponibili nuovi dettagli. Di recente l'account Twitter ufficiale del gioco ha pubblicato due brevi video con protagonista il producer Yoshinori Kitase.Nel primo video Kitase ha spiegato come il team di sviluppo si sia prodigato nel rendere la storia più profonda, prendendo come esempio il passaggio in cui il Presidente della Shinra dichiara che gli eroi ...

I giochi classici della serie Final Fantasy in arrivo su Xbox Game Pass a partire dal prossimo anno : Oggi, all'evento Microsoft, X019, che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. ha annunciato che alcuni dei titoli più amati della serie Final Fantasy saranno disponibili con Xbox Game Pass a partire dal 2020 per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows 10.Shinji Hashimoto, Brand Manager di Final Fantasy, è salito sul palco all'evento per annunciare che, a partire dal 2020, i seguenti titoli della seri saranno disponibili ...

Final Fantasy 14 Online : Shadowbringers - riportiamo la città di Ishgard al suo antico splendore : La patch 5.11 di Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers, uscita oggi, invita i Guerrieri della luce a collaborare per riportare la città di Ishgard al suo antico splendore.riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli in merito:Leggi altro...

Il producer di Final Fantasy 7 Remake spiega come funzioneranno le evocazioni in un video : Remake o no, nessun gioco di Final Fantasy può dirsi completo senza evocazioni e l'imminente Final Fantasy 7 Remake le proporrà nuovamente. La pagina Twitter ufficiale del gioco ha condiviso una breve clip con il produttore Yoshinori Kitase che spiega come funzioneranno le evocazioni nell'imminente Remake.Nelle battaglie con i boss e nelle battaglie contro alcuni nemici più duri, i giocatori saranno in grado di invocare usando la Summon Materia ...

Final Fantasy XVI all'orizzonte? Division 3 di Square Enix pubblica una misteriosa immagine sul sito di annunci di lavoro : Division 3 di Square Enix ha pubblicato una particolare concept art all'interno della pagina degli annunci lavorativi. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni a riguardo, ma solo questa immagine.L'immagine mostra uno scenario molto vasto e suggestivo, con quello che sembra essere un castello con moltissime torri e che sovrasta una città. Nell'angolo in basso a sinistra invece si vede una sorta di drago in volo accanto ad una figura umana. ...

Final Fantasy VII Remake protagonista di un nuovo emozionante spot TV : Square Enix ha dato il via alla nuova campagna promozionale giapponese per l'atteso Final Fantasy 7 Remake con uno spot TV che, puntando sul fattore nostalgia, cerca di attrarre i vecchi e nuovi giocatori di Final Fantasy VII.Come potete vedere nel filmato, il protagonista dello spot è un giovane interessato all'arrivo di FF7 Remake, ma che non ha mai giocato all'originale. Di contro, la sua fidanzata è cresciuta con FF7 originale, vedendo il ...

Monochrome Order è un RPG fantasy basato sul giudizio con Finali multipli : Monochrome Order è un gioco di ruolo incentrato sulla vita di un Arbitro appena nominato che entra a far parte di un gruppo di poliziotti che usano un'antica magia basata sul giudizio per prendere decisioni e garantire la giustizia alle persone. Il gameplay è basato vostri giudizi che influenzeranno notevolmente la storia e il ruolo del vostro personaggio nel bene e nel male e plasmeranno l'evoluzione della trama guidando il mondo verso un ...

Final Fantasy XIV Online e Nier si incontrano nella nuova patch 5.1 "Vows of Virtue - Deeds of Cruelty" : Un nuovo, coraggioso capitolo della storia di Shadowbringers in Final Fantasy XIV Online inizia oggi con l'uscita della patch 5.1: Vows of Virtue, Deeds of Cruelty.La patch 5.1 è il primo grande aggiornamento dell'MMO sin dalla pubblicazione dell'acclamatissima terza espansione, Shadowbringers, di qualche mese fa, e aggiunge un sacco di nuovi contenuti, tra cui la prima parte del raid dell'alleanza YoRHa; Dark Apocalypse, ispirato a Nier. I ...

L'AI di Final Fantasy 15 è un grande esperimento filosofico segreto - editoriale : Dove iniziano i corpi nei videogiochi, e dove finiscono? Potremmo certamente indicare il corpo del protagonista di un gioco, mentre il corpo di noi in quanto giocatori non rappresenta tanto un corpo quanto un'espressione del nostro essere: sembra quindi riduttivo fermarsi ai limiti percepibili di un singolo modello di personaggio. Nel gioco horror medievale A Plague Tale: Innocence, il raggio d'azione e la consapevolezza del giocatore sono ...

Final Fantasy 14 : in arrivo serie in live action su Netflix? : Una serie televisiva su Final Fantasy 14 sarebbe pronta in attesa di essere pubblicata, e Netflix potrebbe portarla in occidente per la gioia di milioni di appassionati al franchise.Come possiamo vedere, infatti, la serie TV di Final Fantasy 14 è stata realizzata da Sony Pictures Television, Square Enix e Hivemind, e vale la pena segnalare che quest'ultima compagnia è la stessa dietro all'adattamento televisivo di The Witcher.La serie di Final ...