Contrasto a spaccio droga | 38 persone in manette negli ultimi 7 giorni

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – Trentottoarrestate, di cui 28 cittadini italiani e 10 stranieri, e migliaia di dosi di cocaina, marijuana, hashish, ya-ba, eroina, funghi allucinogeni e piante di cannabis sequestrate. Questo il bilancio della quotidiana attivita’ antisvolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell’ultima settimana. Tra gli arresti spicca quello di Fabiola M., 64 anni, ex donna di un boss della “Banda della Magliana”, sorpresa durante un posto di controllo, sulla via Laurentina, trovata a bordo della sua autovettura unitamente al genero, in possesso di 105 g di cocaina che aveva occultato nel reggiseno, di un bilancino di precisione e di 650 euro, ritenuti provento di attivita’ illecita. Il genero, un 27enne con precedenti, e’ stato invece denunciato a piede libero poiche’ e’ stato trovato in possesso di alcune dosi ...

