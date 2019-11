A Roma i talenti delle più prestigiose accademie di danza al mondo 

Fonte : agi

(Di lunedì 25 novembre 2019) Per ora sono allievi ma studiano nelle istituzioni piùdellae sono le migliori promesse dell'Accademia Teatro Alla Scala di Milano (Italia), del Ballettakademie Staatsoper di Vienna (Austria), del Bolshoi Ballet Academy di Mosca (Russia), del Conservatorio Internacional de Ballet e Danca (Portogallo, del Royal Ballet School di Londra (Inghilterra), della Scuola di Ballo Teatro del San Carlo di Napoli (Italia), della Scuola didel Teatro dell'Opera di(Italia), della Staatliche Ballettschule di Berlino (Germania), della Tetsuya Kumakawa K-Ballet School di Tokyo (Giappone). Per la prima volta in Italia, questibrilleranno per il Galà BalletSchoolStars sabato 30 novembre alle ore 20.30 presso il Nuovo Teatro Orione di. I protagonisti sono giovani, ed anche giovanissimi,tori destinati a diventare etoiles e principal dancer nei teatri e ...

