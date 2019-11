Savona | crolla viadotto sull' autostrada A6 in direzione Torino per il maltempo «È

Savona - crollato un tratto di viadotto in direzione Torino. Le prime immagini : È crollato un tratto di viadotto lungo la Torino- Savona è crollato . Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati ad accertare l’eventuale coinvolgimento di persone video @sosemergenza L'articolo Savona , crollato un tratto di viadotto in direzione Torino. Le prime immagini proviene da ...

