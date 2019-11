“Roger ti amo” | tutti pazzi per Federer in Messico e Zverev si ingelosisce | “a me

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) I tifosi dedicano cori d’amore a Rogerdurante l’esibizione in: Alexandersie lo fa notare al pubblico Grande successo di pubblico (maggior numero di spettatori di sempre!) per la sfida d’esibizione svoltasi a Città delfra Rogere Alexander. Il tennsita svizzero ha ricevuto come sempre una grande risposta dal pubblico che lo ha acclamato per tutta la sfida. Si sono sentiti distintamente cori come “Roger ti amo“, provenire dagli spalti, che hanno fatto arrossire lo svizzero e… ingelosire! Il giovane tennista tedesco, con molta ironia, ha fatto notare la cosa al pubblico con un simpatico: “e a me niente?!“, al quale ha fatto seguito un rumoroso gesto d’affetto da parte dei tifosi messicani. #xESPN ydisfrutaron del partido en México. Y nos ...