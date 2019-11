“Non sbaglierò più” La coppia ha ritrovato l’amore | l’annuncio ufficiale sui social

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 24 novembre 2019) Per i fan una buona notizia, una voce che per altro era nell’aria. Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme. Ad annunciarlo è l’influencer romano che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto scattata insieme alla compagna, immagine che decreta la pace dopo tre mesi di distanza. “Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città, ho capito gli errori fatti. Giuro che non lo farò mai più. Mi hai dato questa seconda opportunità e nonmai più. Ti amo amore, sei la cosa più importante della mia vita” ha scritto nella didascalia del post che ha ufficializzato il ritorno di fiamma. Francesco Chiofalo e la Fiordelisi si erano lasciati circa tre mesi fa a causa del presunto tradimento del romano. La ex compagna di lui, Aurora Ciorbi, aveva raccontato di averlo frequentato anche all’inizio della sua storia d’amore con Antonella.Francesco Chiofalo è stato al ...

