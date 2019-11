Maltempo | rischio valanghe | chiusa anche la statale 25 del Moncenisio

Maltempo - vongole spiaggiate : a rischio gli spaghetti della Vigilia : Sulle coste dell’Alto Adriatico è allarme vongole: il Maltempo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), con le violente mareggiate registrate nelle ultime settimane, ha provocato una vera e propria strage di esemplari, che restano spiaggiati e, senz’acqua, non sopravvivono. Il fenomeno mette a rischio il lavoro di migliaia di addetti del settore, così come i cenoni della Vigilia di Natale, dove uno dei piatti tradizionali sono propri gli spaghetti con le ...

Maltempo a Napoli - chiude via Petrarca : rischio crollo alberi - residenti furiosi : Napoli. residenti furiosi a Posillipo dove, dopo il Maltempo di stanotte, è stata chiusa via Petrarca. La strada posillipina interdetta al traffico nel tratto compreso tra il civico 35 al 93,...

Maltempo - il Po a rischio esondazione : ?superata soglia di guardia : Alessandro Ferro Il Maltempo di queste ore ha portato al repentino innalzamento del fiume Po che ha già allagato i Murazzi ed il Borgo Medievale a Torino. Una donna risulta dispersa sul Bormida Il Po torna a fare paura. Le piogge incessanti delle ultime ore ed il Maltempo dei giorni scorsi hanno portato all'innalzamento repentino del fiume che è salito di tre metri nelle ultime 24 ore e viene tenuto costantemente sotto osservazione. ...

Maltempo fa strage di vongole - spaghetto a rischio per Natale : Pioggia, vento e mareggiate mettono a rischio i tradizionali spaghetti con le vongole della vigilia di Natale. A far scattare l’allarme è Fedagripesca-Confcooperative che in questi giorni ha verificato una strage di lupini, la vongola Venus Gallina autoctona del Mediterraneo pescata in mare a differenza della ‘filippina’ che invece viene allevata.Migliaia gli esemplari spiaggiati lungo le coste intorno a Chioggia, come ...

Serie A. Sampdoria-Udinese a rischio per Maltempo : Riparte la Serie A ma sul massimo campionato incombe il maltempo. Sampdoria-Udinese, gara in programma domenica 24 novembre alle 18,

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : Maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Allerta meteo - Maltempo a Genova : a rischio Sampdoria-Udinese : Sampdoria-Udinese è il match di Serie A in programma alle 18 di domani. Scontro salvezza al Ferraris, tra due squadre che di recente hanno modificato leggermente (in meglio) il cammino altalenante e non proprio limpidissimo. La partita, però, non è ancora sicuro che si giochi. Perlomeno non c’è una certezza totale. L’Allerta rossa presente nella giornata odierna fa scattare qualche piccolo campanello d’allarme. Tuttavia, ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo - l'Italia nel weekend torna sotto la pioggia. E c'è il rischio alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

In arrivo un fine settimana di Maltempo con piogge forti e rischio alluvioni : Una nuova perturbazione porta temporali al Nord e sulla fascia tirrenica. In arrivo la neve sopra quota mille, e nel fine settimana allarme straripamenti al Nord e in Sicilia, Calabria e Basilicata

Maltempo Toscana : Rossi annuncia altri 100 milioni per la riduzione del rischio idraulico” : Sono cento i milioni di euro che la Regione Toscana si appresta ad investire per accrescere la sicurezza idraulica del suo territorio e garantire quella dei cittadini. Ad annunciarlo è stato il presidente Enrico Rossi nel corso del sopralluogo che ha effettuato questa mattina a Pontedera, presso l’opera di presa dello scolmatore d’Arno, una dei due strumenti che, insieme alla cassa di espansione dei Piaggioni a Roffia (San Miniato), ...