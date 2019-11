Gli alimenti che proteggono il cuore | i cibi “promossi” e “bocciati” dai cardiologi

Dieta giusta per dimagrire : ecco Gli alimenti che accelerano il metabolismo : La Dieta giusta per dimagrire e accelerare il metabolismo prevede il consumo di alcuni alimenti che aiutano a perdere peso in salute: salmone e tè

Diabete - cosa mangiare? Gli alimenti che regolano la glicemia : Per la prevenzione e la cura della patologia occorre curare l’alimentazione affinché abbia tutti i nutrienti utili per...

Dieta mediterranea e sordità : Gli alimenti che preservano l’udito : L’alimentazione ricopre un ruolo chiave quando si tratta di ritardare gli acciacchi dell’invecchiamento. A ricordarlo ci ha recentemente pensato uno studio condotto da un’equipe attiva presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica American Journal of Epidemiology. Gli esperti che hanno condotto lo studio hanno sottolineato che, ...

Prostata - Gli alimenti consigliati e quelli da evitare : attenzione anche a glicemia - pressione alta e colesterolo : L’obesità può aumentare fino al 40% il rischio di sviluppare l’ipertrofia prostatica benigna, una malattia che colpisce più di 6 milioni di italiani over 50. Ma ancora sottostimata, nonostante sia caratterizzata da sintomi evidenti: necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato ...

La supercazzola sull'etichettatura deGli alimenti israeliani prodotti in Cisgiordania : Non si capisce per quale motivo i soloni dell’Unione Europea abbiano preteso di spiegare l’imposizione dell’etichettatura sulla provenienza degli alimenti israeliani prodotti in Cisgiordania specificando che il consumatore debba essere sempre informato; quindi affermando che i territori di produzion

Prostata - i sintomi più comuni dell’ipertrofia prostatica benigna : i campanelli d’allarme e Gli alimenti da evitare : L’ipertrofia prostatica benigna colpisce milioni di italiani dopo i 50 anni. Necessità di urinare spesso, anche durante la notte e con urgenza, getto dell’urina che diventa debole, sottile e intermittente, difficoltà a vuotare la vescica. Sono questi i principali sintomi di una malattia sottostimata, ma in forte aumento. Inoltre ancora troppi uomini ricorrono a rimedi “fai da te”. Se trascurata, l’ipertrofia prostatica benigna può portare ...

Muffa neGli alimenti : alcuni cibi alterati si possono “salvare” - altri no. Le regole da seguire : Nella maggior parte dei casi, la Muffa che attacca gli alimenti è il segnale inequivocabile di un’alterazione del prodotto e di potenziale rischio per la salute. Quando ci si accorge della Muffa, spesso si fa l’errore di eliminare la parte deteriorata e consumare il resto, ignorando il fatto che il fungo, quasi sempre, degrada completamente l’alimento. Muffe pericolose e muffe utili Le muffe – spiega l’Humanitas Medical Care, ...

Dieta termogenica : ecco Gli alimenti termogenici per dimagrire subito : La Dieta termogenica per dimagrire senza rinunciare al cibo. E’ una Dieta che prevede alimenti termogenici che per essere assimilati bruciano calorie

La stagionalità deGli alimenti – nutrirsi con i cibi di stagione è la migliore medicina preventiva : La stagionalità degli alimenti – nutrirsi con i cibi di stagione è la migliore medicina preventiva di Sergio Maria Francardo e Enrico Mariani Sergio Maria Francardo e Enrico Mariano presentano “La stagionalità degli alimenti – nutrirsi con i cibi di stagione è la migliore medicina preventiva”. Ritornare a trovare la connessione tra alimenti e cicli stagionali è il monito per stare in salute. Capire il ritmo della natura diventa la chiave per ...

Dieta per colesterolo e triGliceridi : dimagrire con alimenti brucia grasso : La Dieta per il colesterolo e i trigliceridi è una Dieta che aiuta a dimagrire. Ecco cosa inserire nel regime alimentare per stare in salute

Con questi alimenti miGliori Gli spermatozoi : Se hai in programma un bebè e i risultati dello spermiogramma non sono ottimali, si possono “aumentare” i valori dell’esame con la dieta e uno stile di vita attivo. Una ricerca italiana ha dimostrato che 800-1000 milligrammi al giorno di antiossidanti vegetali contenuti in 300 grammi di frutta e verdura possono raddoppiare in 2 mesi la motilità degli spermatozoi e quasi dimezzarne la frammentazione del DNA. Lo studio è stato condotto su 30 ...

Licenziati via WhatsApp - presidio davanti al negozio chiuso (e intanto Gli alimenti vanno a male) : I 52 dipendenti del negozio Carrefour di Crotone continuano la loro battaglia dopo aver perso il posto di lavoro a causa...

Malattie rare : la curcumina nella dieta miGliora l’assorbimento deGli alimenti : Un ‘aiuto’ per migliorare la qualità di vita dei pazienti colpiti da malattia di Huntington potrebbe venire dalla curcumina, un integratore alimentare considerato molto interessante per le sue potenziali attività benefiche nel campo delle patologie neurologiche e non solo. Una ricerca condotta dal Laboratorio di Neurogenetica e Malattie rare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), pubblicata sulla rivista ‘Human ...