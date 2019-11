Ex Ilva | Regione Puglia e sindaco di Taranto al fianco dell' indotto

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Emanuela Carucci Questa mattina un incontro tra le aziende'appalto-o stabilimento siderurgico e le istituzioni: "d'ora in avanti sarà fronte comune" Le aziendein riunione da questa mattina con il presidente di Confindustria, Antonio Marinaro, ildi, Rinaldo Melucci, il presidentea camera di commercio di, Luigi Sportelli ed il presidente, Michele Emiliano. La situazione è tesa. La stampa viene lasciata fuori: “non potete ascoltare”. Dal corridoio si sentono le grida dei titolarie aziende’appalto-o stabilimento siderurgico. Presenti anche gli autotrasportatori. Il presidente Emiliano ha telefonato a Lucia Morselli, l’amministratore delegato di Arcelor Mittal. È stato concordato un incontro per domani mattina. "Non ci fidiamo più di Mittal" dichiarano a margine ...

