Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Nemmeno Leonardo da Vinci con il suo disegno dell’Uomo vitruviano, utilizzato da Rizzoli, è riuscito a chiarire i falli di mano in area di rigore scrive Paolosul Corriere della Sera riferendosi alla gara arbitrata da Rocchi tra Atalanta e Juve. Un paio gli episodi contestabili al direttore di gare che ha comunque gestito la partita con rigore dal momento che ha tirato fuori 8 cartellini gialli. DUe episodi dunque, il contatto di Khedira (braccio aperto) era punibile perché predisposto a creare un ostacolo alla traiettoria del pallone. qui,assolve Rocchi che, ben posizionato per vedere, si è lasciato prendere, a suo parere, dai dubbi derivanti dal nuovo regolamento e nell’incertezza non ha fischiato Poi l’episodio da cui è scaturito il gol di Higuain e le proteste dell’Atalanta. Nella metà campo della Juve undimi è parso ...

napolista : Casarin: il tocco di mani di #Cuadrado andava punito L’episodio è quello da cui è scaturito il gol di Higuain.… -