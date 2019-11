Il prof pro-Salvini | «Manifestate con le sardine? Idioti | non avrete mai 6» Sospeso

Il prof che vuole bocciare chi manifesta con le sardine si scusa : “Non lo avrei mai fatto” : Il professore dell'istituto superiore di Fiorenzuola d'Arda che ha minacciato di bocciare i suoi studenti nel caso in cui decidessero di andare alla manifestazione delle sardine contro Matteo Salvini ha deciso di scusarsi pubblicamente attraverso una mail indirizzata a diversi giornali: "Chi mi ha conosciuto sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere".Continua a leggere

Il professore anti sardine si è scusato con gli studenti : "Mi scuso pubblicamente con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti. Non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi mi ha conosciuto sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere". Lo scrive in una lettera pubblicata da Liberta.it, Giancarlo Talamini Bisi, il professore di Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino, dopo le polemiche per il post su ...

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Fiorenzuola - prof minaccia le Sardine : "Se andate in piazza - a scuola vi renderò la vita un inferno" : Il prof che ha minacciato le "Sardine" sarà sospeso. Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti prende posizione nei confronti di Giancarlo Talamini Bisi, l'insegnante di Fiorenzuola (Piacenza) che in occasione del flash mob organizzato per domani dal Movimento delle Sardine in città, dove è atteso Matteo Salvini, ha avvertito i suoi studenti di non andare in piazza se non vogliono che a scuola la loro vita diventi "un inferno". ...

"prof che minaccia studenti non iscritto alla Lega" : Bologna, 23 nov. (AdnKronos) - Il professore che su Facebook ha minacciato di rendere "la vita un inferno" agli studenti di Fiorenzuola, nel Piacentino, che domani parteciperanno alla manifestazione delle sardine, organizzata in concomitanza con l’arrivo in città del leader leghista Matteo Salvini,

Piacenza - prof promette di bocciare gli alunni simpatizzanti delle sardine : 'Se vi becco' : Il professore che sta diventando tristemente famoso per un suo post minaccioso nei confronti dei suoi studenti, insegna italiano e latino in un Istituto Superiore di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. La minaccia era stata pubblicata da Giancarlo Talamini Bisi sul web diventando virale e raccogliendo tantissime condivisioni nel giro di poche ore. Ora il suo profilo non si vede più: non è noto se sia stato lui volontariamente o se gli ...

prof ad alunni - se vi becco tra le sardine è l’inferno : Un docente di scuola superiore di Fiorenzuola, Giancarlo Talamini Bisi, "minaccia" su fb, con toni che non ammettono repliche, di punire i propri studenti se "oseranno" manifestare contro Salvini, assieme alle 'sardine', domani a Fiorenzuola, comune di 15 mila abitanti della provincia di Piacenza. "Io saro' presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedi' cambiate aria, nelle mie materie rendero' la vostra vita un inferno, vedrete ...

Sardine - Talamini Bisi : “Sì - sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini : “sono razzista“, è il titolo del meme. Campeggia sul tricolore, sotto l’immagine di un crocifisso e sopra una scritta più piccola: “Si, sono razzista. E me ne vanto” (“Sì” è scritto senza l’accento, cosa inusuale per un professore di italiano). “sono razzista perché amo l’Italia”, prosegue il testo, che conclude: “sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il ...

professore minaccia gli alunni : "Se manifestate con le Sardine - renderò la vostra vita un inferno" : Un docente di Italiano e Latino di Fiorenzuola promette ritorsioni verso gli studenti che prenderanno parte alla protesta. Il Ministro all’Istruzione Fioramonti: “Condotta inammissibile”