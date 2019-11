Nonna uccisa dal nipote a Ferrara | l’anno scorso aveva ricattato l’anziana per soldi

Fonte : fanpage

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il 22enne, arrestato per omicidio aggravato, era stato condannato a tre anni per estorsione ai parenti. Fin dal molto giovaneavuto problemi di tossicodipendenza ed ora viveva con la. All'interrogatorio in caserma, visto il suo stato di choc, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

mahligdeleon : @LadyMagenta1 @cucchi_ilaria La nonna è morta per i pugni, la droga non l'ha uccisa. Evidentemente era il sogno de… - LadyMagenta1 : RT @antipartigiano: #ladrogafamale ma non è stata la droga ad uccidere la nonna di #Ferrara .La nonna è stata uccisa da suo nipote(drogato… - infoitinterno : Nonna uccisa dal nipote a Ferrara, l'anno scorso la ricattò per soldi -