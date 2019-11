Municipio VIII | arriva ‘Sgamotto’ | app per segnalare disservizi Ama

Municipio VIII : ‘#sgamotto’ - il sito per segnalare criticità : Roma – “Siamo a un passaggio decisivo del futuro di Roma e ancora una volta le prossime settimane misureranno l’amministrazione Raggi sulla questione rifiuti. A fine dicembre rischiamo il collasso dell’intero servizio di raccolta rifiuti, ma gia’ adesso la situazione in citta’ e’ gravissima. Le denunce quotidiane realizzate con il supporto dell’attivita’ di controllo della Polizia Locale e ...

Arriva ‘(ri)conoscersi a Teatro’ - rassegna organizzata sa Sperimentiamo Arte Musica Teatro e Municipio VIII : Roma – Al via la rassegna organizzata da Sperimentiamo Arte Musica Teatro dal titolo “(ri)conoscersi a Teatro ”, sotto la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini e Realizzata con il finanziamento di Roma Capitale – Municipio Roma VIII . Un progetto che vede sei giornate di eventi gratuiti con l’obiettivo di portare a Teatro il pubblico per condividere e saldare i rapporti anche con finalità sociali. “Riconoscersi” vuol ...

VIII Municipio Roma - si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Davide Bordoni : Roma – Forza Italia VIII Municipio coordinamento Romano: Il coordinamento di Forza Italia Roma del Municipio VIII si è riunito nella sede di Largo Brocchi alla presenza del consigliere Davide Bordoni, coordinatore Romano del partito, per discutere di tutte le iniziative da portare avanti nei prossimi mesi per riaffermare il partito sul territorio dove né Regione né Comune danno risposte adeguate ai problemi dei cittadini. “Una nuova sede ...