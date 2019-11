Microsoft pubblica delle linee guida dedicate all' accessibilità dei giocatori con

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 22 novembre 2019) Xbox è impegnata per rendere l'universo videoludico il più accessibile a tutti e lo fa anche grazie al suo particolare controller che può essere utilizzato da persone con diversi gradi di disabilità. A tal proposito la major di Redmond ha deciso dire per gli sviluppatori una serie disull', create in collaborazione con esperti del settore.Lecompongono una sorta di manuale in cui viene descritto tutto, dalla visualizzazione del testo e la navigazione dell'interfaccia utente all'input. Questa risorsa mira a spingere i creatori di giochi a considerare tutti i, indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive, in tutte le fasi dello sviluppo.Il manager del programma diXbox Brannon Zahand ha annunciato ieri sera il nuovo hub di risorse, volto a ottenere una vasta gamma disull'per ...

isacomamputu : A vederne le recensioni sembra che il servizio sia molto acerbo ancora: sembra una alpha pubblica messa lì tanto pe… - channelcity : #Microsoft Italia: Stefano Stinchi è il Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione @microsoftitalia: Nel su… - blackeyes972 : Visual Studio Online Microsoft presenta la preview pubblica di Visual Studio Online, un editor di codici online ch… -