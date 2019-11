A 23 anni si innamora della prozia di 91 anni e la sposa | dopo un anno di matrimonio lei

Serena Grandi sono stata innamorata di Gianni Morandi : A “Pomeriggio Cinque” tra i tanti ospiti c’è stata Serena Grandi che prima, ha raccontato il dramma, vissuto qualche giorno fa. I ladri sono entrati in casa rubando l’oro di famiglia e trafugando le ceneri degli amatissimi genitori. L’attrice è ancora arrabbiatissima e provata da questa terribile esperienza: “sono entrati i ladri in casa. sono ancora molto avvilita. E’ stata una violenza vera e propria. ...

Serena Grandi sono stata innamorata di Gianni Morandi : A “Pomeriggio Cinque” tra i tanti ospiti c’è stata Serena Grandi che prima, ha raccontato il dramma, vissuto qualche giorno fa. I ladri sono entrati in casa rubando l’oro di famiglia e trafugando le ceneri degli amatissimi genitori. L’attrice è ancora arrabbiatissima e provata da questa terribile esperienza: “sono entrati i ladri in casa. sono ancora molto avvilita. E’ stata una violenza vera e propria. ...

Bella ragazza di 27 anni si innamora di un uomo di 54 molto ricco - il web li massacra : Una ragazza di 27 anni, molto Bella che di lavoro fa la modella Sarah Russi si è innamorata di un uomo ricchissimo di 54 anni, Mason Reese molto conosciuto per essere stato il protagonista di tanti spot e anche di aver fatto parte come ospite fisso del programma televisivo Mike Douglas Show. I due hanno iniziato a postare le foto di loro due come coppia sul web che li ha massacrati di critiche asserendo che lei sta con lui solo per ...

Una coppia è innamoratissima - lui ha 19 anni e lei 72 si sono conosciuti da soli due settimane e si sposeranno a breve : Una copia decisamente anomala quella formata da Gary che di anni ne ha 19 e Almeda che di anni ne ha 72. E’ evidente che i più sono scettici di fronte a questa coppia che si è conosciuta, innamorata e che ha deciso di sposarsi in brevissimo tempo, solo due settimane. Questa coppia vive a Maryville nel Tennesee. Dopo essersi conosciuti si sono immediatamente innamorati e non hanno pensato alle conseguenze che l’ufficializzazione ...

Simona Ventura svela come si è innamorata di Giovanni Terzi : Simona Ventura racconta l’amore per Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore dopo l’addio a Gerò Carraro. Una love story che è arrivata all’improvviso e che ha completamente stravolto la vita della conduttrice proprio quando credeva che non fosse più possibile. Super Simo si è confessata sulla pagine del settimanale F, raccontando la sua rinascita, in tv e nel privato. Il punto di svolta è stato il momento ...

37enne uccide la moglie di 32 anni perché perdutamente innamorato della cognata : Un uomo di 38 anni di Carlisle in Australia, , Ahmed Dawood Seedat, 37 anni, ha assassinato la moglie, una donna di 32 anni, perché perdutamente innamorato della cognata. L’uomo, subito dopo aver ucciso la moglie, ha seppellito il suo cadavere nel giardino di casa. L’uomo è stato scoperto dalle forze dell’ordine e un giudice australiano lo ha condannato all’ergastolo perché ritenuto colpevole di un omicidio insensato ...

Valeria Marini innamorata - mini luna di miele col fidanzato Gianluca Martino : «17 anni di differenza» : Un nuovo fidanzato per Valeria Marini. La showgirl infatti è finalmente uscita alla scoperta col nuovo compagno, che per i sei mesi d’amore le ha regalato un romantico viaggio a Belgrado e hanno soggiornato in una suite di un hotel di 350 metri quadri. Il nuovo amore della showgirl si chiama Gianluca Martino, manager calabrese laureato in giurisprudenza che conta 17 anni in meno di Valeria (52 contro i suoi 35). Sembra che si frequentino già da ...