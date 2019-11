Maid è la serie di Margot Robbie per Netflix | con la scrittrice di Shameless e OITNB | una

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019) Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi tra i nuovi arrivi in streaming, ladiper: l'attrice produrrà insieme a John Wells l'adattamento di, il libro di Stephanie Land che racconta la storia di una donna madre e lavoratrice che per sbarcare il lunario fa la collaboratrice domestica. Una storia moderna di lotta per la sopravvivenza al femminile, che affronta temi attualissimi come la parità di genere e i diritti delle donne. Ladiperè stata annunciata dal gigante dello streaming in un tweet, che conferma il progetto di una nuovaispirata a: Hard Work, Low Pay e a Mother's Will to Survive (Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre) e racconta una storia di povertà e di riscatto, quella di una madre single costretta dalle circostanze ad interrompere ...

everyexplosions : RT @OptiMagazine: #Maid è la serie di #MargotRobbie per #Netflix, con la scrittrice di #Shameless e #OITNB: una storia vera di riscatto soc… - OptiMagazine : #Maid è la serie di #MargotRobbie per #Netflix, con la scrittrice di #Shameless e #OITNB: una storia vera di riscat… - 3cinematographe : #Maid: #MargotRobbie produce l'adattamento del memoir per #Netflix -