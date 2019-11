L' estetica delle sardine

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Leggendo l’articolo entusiasta di Giuliano Ferrara sulle “” mi sono sorpresa a pensare all’altra mattina… a quando Mattia Santori si è seduto sullo sgabello di fianco a me nello studio de L’aria che Tira.E ho pensato che da me, che faccio praticamente il portiere di un albergo a ore, al mattino “vanno su e giù facce sempre uguali, non le vedo più manco con gli occhiali”, e invece l’altra mattina sono rimasta lì come una cretina (parafrasando Gino Paoli) vedendo arrivare Mattia: educato, pulito, quasi come fosse finto, anzi no: come fosse proprio vero, e questo era il punto.Era lui, la sardina, Mattia Santori, quello che aveva riempito Piazza Maggiore a Bologna insieme a tre amici di vecchia data. Mi ha spiazzato, perché chi fa il mio mestiere è abituato a vedere tanta gente e a ...

