Infortuni | operaio ferito in crollo ponteggio | Fillea ' Task force ispettori per edilizia'

Genova - Infortunio mortale sul lavoro a Prà : operaio 26enne schiacciato da un macchinario : Incidente mortale sul lavoro a Genova Prà questo pomeriggio. Il dramma intorno alle 14.20. Un operaio italiano di 26 anni – è rimasto schiacciato da un rullo all’interno di una azienda che lavora metalli.Continua a leggere

Infortuni : nel milanese operaio schiacciato da un muletto - rischia di perdere piede : Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Grave Infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: durante alcune operazioni, un ‘muletto’ della ditta fratelli Cozzi ha schiacciato la gamba dell’operaio, 69 anni. Il carrello elevatore gli ha procurato una semi amputazione del piede e una frattura scomposta ...

Infortuni : gravissimo operaio schiacciato da trasformatore a Monza : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - E' gravissimo il ragazzo di 35 anni schiacciato da un trasformatore industriale nella società Union Foam, a Bellusco in provincia di Monza e Brianza. L'uomo, trasportato in codice rosso dall'elisoccorso, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni di B

**Infortuni : ruspa si ribalta - operaio muore schiacciato nel Palermitano** : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Incidente sul lavoro mortale ieri a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, dove un uomo di 47 anni, M.B, è rimasto schiacciato dal mezzo che stava manovrando. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre si trovava a bordo di una ruspa per raccogliere dello ster

Infortuni : cade da 4 metri in un cantiere - morto operaio a Bergamo : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Infortunio mortale per un operaio di un'azienda agricola in val Brembilla, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 13.58. Sul posto il 118, che lo ha trovato in arresto cardiaco. L'uomo è poi morto e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto da un'alte

Infortuni : Monza - operaio muore schiacciato sul posto di lavoro (2) : Milano, 24 set. (AdnKronos) - L'uomo, un autista di tir, è rimasto schiacciato da quattro lastroni di legno da 10 tonnellate. I vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine stanno cercando di capire quale sia stata la dinamica e se le lastre siano cadute durante le operazioni di sganciamento dal ti