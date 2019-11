Conte a cena con ministri: fare squadra

Il presidente del Consiglioha invitato tutti idopo la riunione del Consiglio dei, che dovrebbe avere al centro i casi scottanti dell'Ex Ilva e l'Alitalia. L'iniziativa, ha spiegato una fonte, è per "". Non si cononosce se lasi terrà in un ristorante della Capitale o in un altro luogo. Infatti, per ora gli invitati non sanno dove lasi svolgerà(Di giovedì 21 novembre 2019)