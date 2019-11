Arredamento e benessere | che cos’è il design della felicità

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Se realizzato nel modo giusto, l’casa può aiutarci a essere più felici e a migliorare il nostro l’umore: come rilevato da un articolo di Immobiliare.it, laer di interni Amy Brandhorst e la psicologa Eleftheria Karipidi hanno individuato una connessione tra arredo ein casa. Scopriamo insieme quali sono i loro suggerimenti per dare vita ad ambienti domestici che trasmettano positività e serenità. Tra luci, colori e materiali La sensazione di calore e accoglienza tra le mura domestiche accrescerebbe in modo notevole negli ambienti capaci di richiamare il mondo esterno. Il punto di partenza è una corretta illuminazione: valorizzare la luce naturale, in grado di trasmettere buonumore ed energia, con tende chiare per lasciare che i raggi solari entrino dalle ampie finestre e illuminino l’ambiente; quando la luce del sole non basta, scegliere superfici ...

